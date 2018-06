Oggi c’è la MotoGP in Catalogna

Di Maio : “Su Aquarius non c’era nessuna emergenza - da Oggi immigrazione non è più business” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta su Facebook la vicenda della nave Aquarius: "Non è una bagnarola ma una nave attrezzata che non si trova in nessuna situazione di emergenza". E, parlando della decisione della Spagna di accogliere l'imbarcazione, aggiunge: "Da oggi l’Italia non è più sola, da oggi l'immigrazione non è più un business".Continua a leggere

Slimefest 2018 Oggi a Mirabilandia! Tutto quello che c’è da sapere sull’evento : L'evento musicale degli amici di Nickelodeon The post Slimefest 2018 OGGI a Mirabilandia! Tutto quello che c’è da sapere sull’evento appeared first on News Mtv Italia.

Calenda : “Destra e sinistra? Categorie superate - Oggi c’è più affinità tra elettori moderati di Forza Italia e Pd” : “Io uomo di sinistra? Sì, insomma, diciamo che ho preso la tessera del Pd, ma non so se valga molto questa categoria oggi. Penso che destra e sinistra siano due Categorie superate nell’accezione novecentesca. Credo che oggi si possa condividere di più una linea tra un elettore di Forza Italia moderato e un elettore del Pd che tra questi due elettori e quello che stanno facendo M5s e Lega“. Sono le parole dell’ex ministro ...

Governo Conte - c’è la fiducia al Senato. Oggi il voto alla Camera| : Nel debutto al Senato il presidente cita i punti del programma, dalla flat tax all’immigrazione. In politica estera apre al dialogo con la Russia. Renzi: «Lei è un premier non eletto, direi “un collega”»

LIVE Calciomercato - le trattative di Oggi in DIRETTA : martedì 5 giugno. Perin-Juventus c’e l’accordo - Verdi conferma il passaggio al Napoli : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI LUNEDI’ 4 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. martedì 5 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Nel M5s c’è chi vuole appOggiare Cottarelli : Roma. Il danno, ma anche e soprattutto la beffa. A caldo, la base a Cinque stelle, sul Blog delle Stelle, non si erge come un solo uomo dietro al Luigi Di Maio che vuole l’impeachment per il presidente della Repubblica. E non tende, per buona parte dei commenti, a oltrepassare i toni alti del leader

Amichevoli nazionali/ Risultati live - diretta gol e programma dei match : c’è Italia-Arabia Saudita (Oggi) : Amichevoli nazionali: i Risultati, i gol e il programma dei test match previsti oggi in vista dei Mondiali di Russia. In campo anche gli azzurri di Mancini per Italia-Arabia Saudita.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 02:57:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome pagherà gli sforzi di Oggi nella tappa decisiva di Cervinia? C’è il precedente dello Zoncolan - Dumoulin ci crede ancora : Il Giro d’Italia 2018 non è ancora finito. oggi Chris Froome ha realizzato un’impresa leggendaria. Il britannico dopo un’azione in solitaria di oltre 80 km è andato a trionfare sul traguardo di Bardonecchia, ribaltando la classifica generale e conquistando la Maglia Rosa. Domani ci sarà però un altro tappone alpino durissimo e considerando che Froome ha un vantaggio di 40” su Tom Dumoulin, nulla è ancora scritto. La frazione di Cervinia ...

Ebola è tornata - ma Oggi c’è anche un vaccino per combatterla : (Foto: JUNIOR D. KANNAH/AFP/Getty Images) Ebola è tornata in Africa, è tornata nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Esattamente un anno fa, infatti, veniva annunciata la presenza di una nuova epidemia di Ebola nella Rdc. Allo scoppio dell’epidemia allora le discussioni si erano anche focalizzate su quali fossero le strategie più adatte per combattere la malattia. Perché, rispetto al passato – anche solo alla recente e terribile ...

Milan - Oggi c’è il CdA : verranno chiesti a Yonghong Li altri 22 - 6 milioni : oggi il consiglio d'amministrazione del club rossonero, che chiederà a Li di versare i 22,6 milioni restanti dell'aumento di capitale per cui ha avuto la delega. L'articolo Milan, oggi c’è il CdA: verranno chiesti a Yonghong Li altri 22,6 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lombardia - Oggi c’è il primo sciopero dei rider : Dalla mezzanotte di ieri è stato indetto il primo sciopero della storia dei rider, i ciclofattorini che consegnano, in bicicletta, il cibo da asporto. L’azione è la conseguenza dell’incidente che, qualche giorno fa, ha coinvolto un fattorino di Just Eat e gli ha causato l’amputazione di una gamba, ma i motivi di protesta sono anche molti altri: si chiede innanzitutto una maggiore tutela della sicurezza e dell’integrità fisica dei rider, ma anche ...

Giovanni Falcone non c’è più - cancellato da chi Oggi fa finta di commemorarlo : Se ci si guarda intorno oggi nel giorno in cui si celebra Giovanni Falcone in fondo Falcone non c'è più. I suoi scritti, il suo agire, le sue parole sono tradite nei fatti di questo tempo. Se Falcone non esiste più perché quelli che si sono impegnati tanto insistono nel commemorarlo? Potete lasciare perdere, no?Continua a leggere

Giro d’Italia – Oggi c’è lo Zoncolan - la prova del 9 per Fabio Aru : “la pressione la sente chi non è preparato - non è il mio caso!” : Fabio Aru carico e pronto al meglio per affrontare la tosta tappa odierna del Giro d’Italia: lo Zoncolan non spaventa il sardo della UAE Team Emirate 3’10”, questo il gap da colmare per Fabio Aru per indossare la maglia rosa del Giro d’Italia 101. Il sardo della UAE Team Emirates si trova attualmente al decimo posto della classifica generale, guidata da un eccezionale Simon Yates. Oggi però, la tappa clou del Giro ...

Scampia - dopo 40 anni apre una libreria nel quartiere : “Dove c’era una stanza del buco Oggi spacciamo libri” : “A Scampia ci sono trentamila studenti, ma un ragazzo per comprarsi un libro doveva farsi otto chilometri perché nel quartiere non c’erano librerie”. Rosario Esposito La Rossa ha quasi trent’anni ed è l’editore della Marotta e Cafierro. Dallo scorso autunno è diventato il primo libraio di Scampia grazie all’apertura della “Scugnizzeria”: “Per oltre quarant’anni non abbiamo avuto una libreria nel quartiere – racconta La Rossa che nel 2004 ...