Nuovi farmaci | rivoluzione nella cura dell’emicrania

Salute - farmaci : nel suolo batteri chiave per Nuovi antibiotici : Secondo una ricerca, pubblicata su “Nature“, i batteri che vivono nel suolo potrebbero rappresentare una fonte di nuovi antibiotici e altri composti farmaceutici: il gruppo di ricerca di Jillian Banfield dell’Università della California ha decodificato il genoma di centinaia di microrganismi provenienti da un terreno nella California settentrionale. Sono stati identificati oltre un migliaio di cluster di geni biosintetici per ...

Nuovi farmaci - a Siena pubblico e privato insieme per il progetto elaborato dai ricercatori dell'università : Focus sulla nuova piattaforma pubblico " privata per la progettazione e realizzazione di Nuovi farmaci fino al completamento della fase preclinica Domani 14 giugno l'Università di Siena ospita la ...

Tumori - Centro Nerviano : accordo con Merk Kgaa per Nuovi farmaci : Alleanza Italia-Germania nella lotta al cancro. Nerviano Medical Sciences, maxi polo oncologico alle porte di Milano, controllato da fine marzo dal fondo cinese Hefei Sari V-Capital Management, annuncia oggi un accordo pluriennale di collaborazione e licenza con Merck Kgaa per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali. Secondo i termini dell’intesa, Nms concede a Merck il diritto esclusivo di condurre attività di R&S, ...

Aids - la buona notizia : i Nuovi farmaci allungano la vita : Oggi una persona con Hiv che inizia precocemente la terapia e vi aderisce con costanza può contare su un’aspettativa di vita simile a quella della popolazione generale. Un traguardo fino a pochi anni fa quasi irraggiungibile. “Abbiamo farmaci che riescono molto bene a fronteggiare l’infezione in termini di controllo della replicazione virale, ma abbiamo la necessità di averne che riescano sempre di più a controllare le ...

Hiv : in arrivo Nuovi farmaci per trattamenti a lungo termine : Riguardo l’hiv diviene cruciale ottimizzare il trattamento, riducendo le condizioni che limitano l’aderenza dei pazienti, mantenendo livelli elevati di pressione sul virus per evitare il fallimento della terapia e lo sviluppo di resistenze. “L’area dei farmaci “long acting” – spiega Carlo Federico Perno, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università degli Studi di Milano e ...

Aids - infettivologi : “I Nuovi farmaci allungano la vita - ora bisogna migliorarne la qualità” : Oggi una persona con Hiv che inizia precocemente la terapia e vi aderisce con costanza può contare su un’aspettativa di vita simile a quella della popolazione generale. Un traguardo fino a pochi anni fa quasi irraggiungibile. “Abbiamo farmaci che riescono molto bene a fronteggiare l’infezione in termini di controllo della replicazione virale, ma abbiamo la necessità di averne che riescano sempre di più a controllare le ...

Aids - Nuovi farmaci allungano la vita : Roma, 22 mag. , AdnKronos Salute, - Oggi una persona con Hiv che inizia precocemente la terapia e vi aderisce con costanza può contare su un'aspettativa di vita simile a quella della popolazione ...

Aids - Nuovi farmaci allungano la vita : Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) – Oggi una persona con Hiv che inizia precocemente la terapia e vi aderisce con costanza può contare su un’aspettativa di vita simile a quella della popolazione generale. Un traguardo fino a pochi anni fa quasi irraggiungibile. “Abbiamo farmaci che riescono molto bene a fronteggiare l’infezione in termini di controllo della replicazione virale, ma abbiamo la necessità di averne che ...

Aids - Nuovi farmaci allungano la vita : Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) – Oggi una persona con Hiv che inizia precocemente la terapia e vi aderisce con costanza può contare su un’aspettativa di vita simile a quella della popolazione generale. Un traguardo fino a pochi anni fa quasi irraggiungibile. “Abbiamo farmaci che riescono molto bene a fronteggiare l’infezione in termini di controllo della replicazione virale, ma abbiamo la necessità di averne che ...

Tumori : la qualità di vita determini il valore dei Nuovi farmaci : L’impatto sulla qualità di vita di un paziente deve costituire un parametro fondamentale per stabilire il valore di un nuovo farmaco-anti-cancro. Non basta più la determinazione dell’efficacia clinica. Si tratta di un processo inevitabile a fronte di quanto previsto dalla proposta del Regolamento europeo sull’Health Technology Assessment (HTA), presentata a gennaio 2018 a Bruxelles, con importanti ripercussioni anche nel nostro Paese. Potranno ...

Tumori : “La qualità di vita determini il valore dei Nuovi farmaci” : L’impatto sulla qualità di vita di un paziente deve costituire un parametro fondamentale per stabilire il valore di un nuovo farmaco-anti-cancro. Non basta più la determinazione dell’efficacia clinica. Si tratta di un processo inevitabile a fronte di quanto previsto dalla proposta del Regolamento europeo sull’Health Technology Assessment (HTA), presentata a gennaio 2018 a Bruxelles, con importanti ripercussioni anche nel nostro Paese. Potranno ...

Tumori : in Sicilia via libera all’uso di 13 Nuovi farmaci innovativi : Via libera all’uso di 13 farmaci innovativi oncologici in Sicilia. E’ quanto stabilisce una determinazione del dirigente generale della Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Commissione regionale per il prontuario terapeutico riunita nei locali di piazza Ottavio Ziino. Si tratta – spiegano – di medicine innovative immesse nel ...

Tumori : in Sicilia via libera a uso 13 Nuovi farmaci innovativi (2) : (AdnKronos) - La determinazione risponde alle richieste dell'associazione di oncologia medica e della commissione Sanità dell'Assemblea regionale Siciliana e costituisce il passo successivo alla direttiva dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che aveva, nel marzo scorso, disposto il r