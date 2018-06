Nuova strage kamikaze in Afghanistan

: @GerardoDAmico Anche a via Appia Nuova per risolvere il problema delle radici hanno fatto una strage di alberi - valemantua : @GerardoDAmico Anche a via Appia Nuova per risolvere il problema delle radici hanno fatto una strage di alberi - itssimoon : mi fanno anche preoccupare per questa nuova stagione ho davvero paura che la rovinino perché la serie si era già co… - irenezezza : La nuova strage che macchia di sangue questo Mondiale poteva essere certo evitata con politiche a lungo termine, pe… -

Unsi è fatto esplodere a Jalalabad, nell'Est dell', davanti all'ufficio del governatore della provincia di Nangarhar, causando almeno 25 morti e 45 feriti. Nel compound c'erano talebani,capi tribali e civili. Per il momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Ieri in un simile attentato nel distretto di Rodat di Nangarhar, rivendicato dall'Isis, sono state uccise 36 persone. Intanto i talebani dicono no all'estensione del cessate il fuoco che terminerà in serata, proposto dal presidente Ghani.(Di domenica 17 giugno 2018)