Non c' è politica senza religione

Fabrizio Corona : 'Potrei entrare anche io in politica. Don Mazzi? Un buffone - Non mi ha mai incontrato' : ... io però sono un fenomeno che dura da venti anni perché poi per durare devi sapere mischiare notizie vere e false, sfruttando le storie d'amore, la cronaca. Fai business, ma devi saperlo fare', ha ...

Fabrizio Corona : «Potrei entrare anche io in politica. Don Mazzi? Un buffone - Non mi ha mai incontrato» : Fabrizio Corona , a 4 mesi dall'uscita dal carcere, si è raccontato al Corriere delle Sera in un'intervista condotta da Raffaella Cagnazzo. L'ex re dei paparazzi ha spiegato chi è tra passato e ...

Stadio Roma - cena Lanzalone-Parnasi-Giorgetti/ Legami con politica - Raggi - “Non c’entro nulla” : nuovi indagati : Stadio Roma, Parnasi e i Legami con la politica: “Il governo lo sto a fare io, la Lega la paghiamo ad aprile". Le intercettazioni del costruttore Romano, svelano gli stretti rapporti (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:20:00 GMT)

Aquarius - Saviano : “Governo? Politica su immigrazione Non si fa tenendo in ostaggio persone in mezzo al mare” : “Aquarius? Il ministro dell’Interno Salvini ha detto che alzare la voce paga e che l’Italia non può più continuare a sostenere da sola questo peso enorme. Quello che il governo vuole farci credere è che l’Italia sia stata completamente abbandonata dall’Europa a sostenere il peso economico dell’immigrazione. E’ una bugia. E’ falso quello che dice questo governo“. Sono le parole dello scrittore ...

Lo Stato Sociale infiamma i 12 mila di piazza Maggiore tra ironia e politica : «Salvini? Non balla» : La musica de Lo Stato Sociale si mescola da subito con le parole che appaiono alle loro spalle , «il 100% di questo pubblico non è rappresentato dal governo», o che urlano al microfono. L’estate è alle porte, e la vacanza è già iniziata. Niente pinne e boccaglio, d’altronde a Bologna non c’è il mare. Ma quell’atmosfera da fine scuola, prime gite sui Colli in Lambretta e profumo di tiglio cui assuefarsi dolcemente. --Lo Stato Sociale porta la ...

Aquarius - chiudere i porti Non è politica. È disumano : Ci sono più di 123 minori su Aquarius. Sos Mediterranée parla anche di sette donne incinte tra gli oltre 600 migranti soccorsi al largo della Libia poche ore fa. E una decina di bambini piccoli. Disidratati. Alcuni ragazzi riportano ustioni “da carburante”. Non hanno abbastanza cibo. La nave dovrebbe arrivare al porto di Valencia “verso la fine della settimana”, secondo l’agenzia spagnola Efe. Non è arrivata in Italia: è respinta al ...

RIPRESA E POLITICA/ Vendere beni pubblici per Non restare prigionieri di Ue e mercati : L’Italia dovrà cercare di tranquillizzare sia i mercati che l’Europa circa la possibilità di potersi permettere investimenti per la crescita. CARLO PELANDA(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 06:02:00 GMT)NO AUMENTO IVA?/ Meglio salvare i conti pubblici e la "linea Cottarelli", int. a M. FortisFINANZA E POLITICA/ Euro, il primo test pronto per Tria e Savona, di C. Pelanda

Msf - politica Non sia sopra vite persone : ANSA, - ROMA, 10 GIU - Medici senza frontiere "teme che ancora una volta la politica degli stati europei sia posta al di sopra delle vite delle persone. La priorità deve essere la sicurezza e il benessere di chi è a bordo". E' quanto scrive Msf, il cui personale si trova ...

L’Argentina rifila un bel ceffone a Israele. E Non è solo una questione politica : La conferma che lo sport è politica, e il calcio è politico – noi lo sappiamo bene: vedi l’uso disinvolto del Milan da parte di Berlusconi – ci viene da Israele, paese che quest’anno ha appena festeggiato i suoi primi settant’anni di esistenza, sempre però sul filo del rasoio, tra guerre e terrorismo, tra repressioni sanguinose ed Intifade, in un’allerta senza fine. Ebbene, il 4 maggio scorso Israele ha ospitato la Grande Partenza ...

Costi della politica - Di Battista : "Non è semplice essere un populista". E filma la restituzione dell'indennità di fine mandato : "Non è mica semplice essere un "populista". Così Alessandro Di Battista, assieme alla compagna e al figlio, in un video pubblicato su Facebook. Questo "breve video familiare " si legge ancora " è a ...

Costi della politica - Di Battista : “Non è semplice essere un populista”. E filma la restituzione dell’indennità di fine mandato : “Non è mica semplice essere un “populista”. Così Alessandro Di Battista, assieme alla compagna e al figlio, in un video pubblicato su Facebook. Questo “breve video familiare – si legge ancora – è a disposizione degli esponenti dei partiti politici morti! Tra l’altro ho calcolato che se tutti i deputati e senatori “trombati” del PD o di quel che resta della sinistra (quelli per intenderci che parlano della povera gente o ...

Bassetti : 'La politica Non cavalchi rabbia e frustrazione' : Come cristiani e, al tempo stesso, cittadini di un Paese che significa ancora tanto per il mondo in termini di cultura, simpatia umana, solidarietà e impegno per la pace, invitiamo ad unirsi alla ...