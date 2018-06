Non c’è politica senza religione

Migranti - Proactiva : “Dopo accordo con la Libia soccorso in mare non ha regole”. Msf : “Siamo lì perché Non c’è l’Europa” : “Dopo l’accordo con la sedicente guardia costiera libica le cose sono cambiate” ed “è cresciuta la violenza”. Messe nel mirino dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e accusate dalle frasi del pm di Catania Carmelo Zuccaro, le ong rispondono e indicano nell’accordo stipulato dal precedente titolare del Viminale Marco Minniti l’origine del caos nel Mediterraneo di questo ultimo periodo. “C’è ...

Luigi Mastroianni lascia i social e dichiara : “Sara Non c’entra” : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: la clamorosa decisione di lui Qualche ora fa Luigi Mastroianni ha scritto un post su instagram, che ha lasciato i suoi numerosissimi fan davvero di stucco. Cosa ha detto l’ex corteggiatore del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi? Il ragazzo ha annunciato senza tanti giri di parole: “Comunico che nei giorni a venire non sarò più presente nei social per motivi personali. Le ...

Mondiali - ecco le parole del Ct della Nigeria : “il razzismo Non c’è” : Il ct della Nigeria Gernot Rohr afferma di non temere manifestazioni di razzismo contro i suoi calciatori, che oggi affronteranno a Kaliningrad la Croazia nella loro prima gara ai Mondiali russi. Anzi, si dice addirittura certo che i russi tiferanno per la sua squadra. “Siamo sicuri – ha detto ieri Rohr – che non ci saranno problemi per i giocatori Nigeriani. L’atmosfera che abbiamo sentito arrivando in Russia era molto ...

Uomini e Donne news : Luigi Mastroianni si prende una pausa dai social - ma Sara Affi Fella Non c’entra : Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni si prende una pausa dai social ma specifica: “Sara non c’entra” Di Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella si è parlato tantissimo in questi giorni. I due protagonisti di Uomini e Donne, però, dopo la scelta hanno più volte continuato a dire di essere felici e contenti insieme fuori […] L'articolo Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni si prende una pausa dai social, ma Sara Affi Fella ...

Stadio Roma - cena Lanzalone-Parnasi-Giorgetti/ Legami con politica - Raggi - “Non c’entro nulla” : nuovi indagati : Stadio Roma, Parnasi e i Legami con la politica: “Il governo lo sto a fare io, la Lega la paghiamo ad aprile". Le intercettazioni del costruttore Romano, svelano gli stretti rapporti (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:20:00 GMT)

Maran e la casa rifiutata : «Gli eroi sono altri : c’è tanta gente onesta - Non solo io» Il video : L’offerta di Parnasi e la risposta di Maran, 38 anni, assessore all’Urbanistica di Milano: «Le intercettazioni? Mi sembra che abbiano esagerato al telefono»

MotoGp - Petrucci show : “mi son sentito come i… cornuti. La firma con Ducati? Ancora Non c’è stata” : Danilo Petrucci ha parlato del suo passaggio in Ducati, sottolineando come Ancora la firma sul nuovo contratto non sia Ancora arrivata Manca Ancora tanto alla fine della stagione di MotoGp, ma Danilo Petrucci non può fare a meno di pensare di aver raggiunto l’obiettivo di una vita. Il pilota ternano infatti si è guadagnato la possibilità di guidare la Ducati ufficiale, prendendo il posto di Lorenzo che, dall’anno prossimo, passerà ...

Indice di velocità Netflix : l’Italia Non brilla - ma c’è chi sta peggio : Netflix pubblica l'Indice di velocità degli ISP relativi al mese di maggio 2018 e l'Italia non brilla certo per velocità, anche se c'è chi se la passa decisamente peggio. L'articolo Indice di velocità Netflix: l’Italia non brilla, ma c’è chi sta peggio proviene da TuttoAndroid.

Trump dice che «Non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» : Lo ha twittato di ritorno da Singapore, dopo avere incontrato Kim Jong-un, esagerando un po' con l'ottimismo The post Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» appeared first on Il Post.

Migranti - Saviano : “Il Mediterraneo è un cimitero - ma Non tutti stanno partecipando allo scempio. C’è chi resiste” : “Qualcuno un giorno, guardando questi mesi e anni, si chiederà: ‘Come sia stato possibile che l’Italia ha permesso tutto questo? E come è stato possibile rendere il Mediterraneo un cimitero?’. A quelle persone io dico: non tutti avranno partecipato a questo scempio. C’è chi ancora resiste e resisterà”. Così a Dimartedì (La7) lo scrittore Roberto Saviano conclude il suo monologo sui Migranti e ...

Crimi : “Non c’è nel contratto ma… rivedremo i fondi pubblici ai giornali” : "Cercheremo di capire come stanno le cose, sapete che è uno dei nostri cavalli di battaglia, su quello ovviamente punteremo. Non è nel contratto di governo, però è sempre stato uno dei punti di partenza, su questo ragioneremo adesso". Lo afferma il sottosegretario all'Editoria Vito Crimi interpellato dai cronisti davanti a Palazzo Chigi sulle ipotesi di revisione dei fondi per il settore. "Avremo modo di confrontarci ...

Indagine nuovo stadio - il pm : «La Roma Non c’entra nulla con l’inchiesta» : «L'As Roma non c'entra nulla con l'inchiesta». È quanto ha precisato il procuratore aggiunto Paolo Ielo. L'articolo Indagine nuovo stadio, il pm: «La Roma non c’entra nulla con l’inchiesta» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La musica Non c’è di Coez consacra l’anno d’oro di Faccio un casino presto in tour (video) : La musica non c'è di Coez arriva a Verona dopo un anno di grandi successi che si sono susseguiti dopo il rilascio del disco. L'artista è tra i premiati del secondo appuntamento con i Wind Music Awards, andati in onda in due puntate distinte ma già registrati all'Arena di Verona il 4 e il 5 giugno scorsi. In questi ultimi giorni, Coez ha ripercorso parte della sua carriera artistica ripubblicando uno degli album che maggiormente hanno segnato ...

Mondiali Russia 2018 – C’è la firma di Paulo Dybala su un contratto - ma Non si tratta del rinnovo con la Juventus… : Paulo Dybala ha firmato un contratto di sponsorizzazione con l’Adidas, che fornirà all’argentino le nuove scarpe già a partire dai Mondiali 2018 Adidas Football ha annunciato la firma di Paulo Dybala, attaccante dell’Argentina e della Juventus. La firma dell’argentino arriva dopo l’ultima stagione in campionato dove ha realizzato 22 gol. Uno dei giocatori più entusiasmanti e creativi del mondo sarà visto in campo ...