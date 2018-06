Non abbiamo rispettato il pubblico PC in passato

FrosiNone in Serie A - Kingo : “abbiamo fatto un’impresa” : “Abbiamo centrato un’impresa. Dopo aver lasciato la promozione all’89’ con il Foggia (all’ultima giornata di campionato, n.d.r.) abbiamo avuto la forza di vincere un playoff con merito di fronte ad una squadra che era favorita”. Il tecnico del Frosinone Moreno Longo lascia trasparire tutta la propria gioia. Poi una stilettata polemica: “se c’è un premio va dato al presidente Stirpe – dice ...

La senatrice M5S Paola Nugnes contro il governo : “Non possiamo chiudere i porti - abbiamo bisogno dell’Africa” : "La verità sull'immigrazione che nessuno vuole ascoltare. Noi europei siamo oramai un popolo di gente in continua ed inarrestabile decrescita demografica, che invecchia ad un ritmo più veloce di quanto sia in grado di riprodursi. abbiamo bisogno dell'Africa", ha scritto su Facebook la senatrice M5S Paola Nugnes contestando l'operato del ministro Matteo Salvini. Il post è poi scomparso.Continua a leggere

Ascoli Picchio - Oliva : "Progetto Re Outside era solido - Non abbiamo capito perchè Bellini ha interrotto trattative" : La trattativa si è svolta con la massima professionalità e personalmente sono stato ben accolto da chi in città mi ha conosciuto ed è venuto a conoscenza del nostro modus operandi nel mondo del ...

Nave Usa abbandona 12 migranti morti in mare/ “Non abbiamo le celle frigorifero” : il caso della Navy Trenton : Nave Usa abbandona 12 migranti morti in mare, "non abbiamo le celle frigorifere": chiede Sos a Sea Watch che rifiuta perchè non sicura di attraccare in Italia. Il caso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:47:00 GMT)

Migranti - nave Usa con 12 cadaveri : 'Non abbiamo celle frigorifere' - : La Uss Trenton, impegnata nel Mediterraneo, ha salvato 41 persone e attende indicazioni dalle autorità italiane per sapere dove dirigersi. Secondo Repubblica le salme sarebbero state rigettate in mare

Rifiuti - buttiamo plastica perché compriamo plastica. Ma Non abbiamo altra scelta : E’ passato abbastanza inosservato sulla stampa l’invito di questi giorni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa che suggerisce che ogni italiano raccolga almeno un pezzo di plastica buttato per terra e lo metta nella differenziata. Il ministro si è accorto che con la plastica stiamo vivendo una specie di tragedia al rallentatore: i Rifiuti in plastica ci stanno letteralmente sommergendo. Ma non basta certo invitare i cittadini a fare gli ...

Lady Spread - Virgin Lady - Virzì. Vogliamo tutti cacciarli dal potere ma Non abbiamo idea di come farlo : Non ho mai visto un film di Virzì, ora mi precipito a recuperare il tempo perduto. Allegranti ha talento mostruoso, capisce che deve restare incantato e trasmettere, da sceneggiatore del regista civile, quel pensiero stupendo, sottoscrivibile dalla a alla zeta (il Foglio di ieri). Compreso tutto il

Nuovo stadio Roma - parla Baldissoni : “la società Non sa nulla - abbiamo appreso tutto dalle agenzie” : Il direttore generale della Roma ha svelato di aver appreso quanto accaduto oggi dalle agenzie di stampa “Non sappiamo ancora niente. Lo abbiamo appreso questa mattina dalle agenzie“. Così il dg della Roma Mauro Baldissoni, arrivando nella sede milanese della Lega serie A di calcio per prendere parte all’assemblea sui diritti tv, ha risposto alle domande dei cronisti sui 9 arresti e 27 indagati legati alle procedure di ...

NAINGGOLAN Non SI VENDE/ Caro Monchi - noi romanisti orfani di Totti abbiamo bisogno del nostro Ninja : Cina o Inter non importa: NAINGGOLAN non si deve VENDEre: E' l'appello di un tifoso romanista a Monchi, Pallotta e Di Francesco perché non mandino via il Ninja(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 18:32:00 GMT)

Sui migranti abbiamo il dovere di Non essere indifferenti : ... ci ricordava che "non c'è una buona società senza un buon sindacato, e non c'è un sindacato buono che non rinasca ogni giorno nelle periferie, che non trasformi le pietre scartate dell'economia in ...

Trump sullo storico accordo con Kim : "Abbiamo ottenuto tanto e Non ho rinunciato a nulla" : La denuclearizzazione è diventata realtà. 'Smantelleremo tutti i siti dei test nucleari. Il processo inizierà molto velocemente, ma ci vorrà comuqnue del tempo'. Donald Trump , in conferenza stampa ...

Sulla nave Aquarius. "Da Roma Non abbiamo istruzioni. Non abbiamo scorte per arrivare a Valencia" : Le scorte di cibo finiranno stasera, per raggiungere il porto di Valencia servono due giorni, forse tre di navigazione. No, "in questo momento non è la soluzione ideale", scandisce Alessandro Porro, mentre sta attento a non calpestare - "con le mie scarpe antinfortunistica", aggiunge - i piedi nudi dei passeggeri ammassati sul ponte dell'Aquarius.La notizia della disponibilità della Spagna ad accoglierli, a bordo della nave ...

Chiusura porti ai migranti - Aquarius : “Abbiamo ancora cibo per 48 ore - poi Non sappiamo cosa accadrà” : Dopo la Chiusura dei porti italiani per decisione di Matteo Salvini, Aquarius lancia l'allarme. Secondo quanto dichiarato da Aloys Vimard, capo progetto di Medici Senza Frontiere, "questa è una nave che può ospitare al massimo 500-550 persone, perciò siamo oltre il limite. Abbiamo cibo, medicine e coperte ancora per pochi giorni, non più di 2 o 3. Poi non so che accadrà. Per noi la salvezza dei rifugiati dovrebbe venire prima di ogni ...

Migranti - a bordo dell'Aquarius : La nave Non si è spostata - abbiamo acqua e viveri solo per due giorni : Dopo il rifiuto di Malta di far sbarcare i Migranti. Salvini non cede sulla chiusura dei porti ma ai cronisti che lo intercettano in strada dice: "Stiamo lavorando a una soluzione"--“Siamo nella stessa posizione di ieri. Nessuna novità, la situazione resta identica. Siamo a 35 miglia dall’Italia e a 27 miglia da Malta”. La prima notte difficile è passata, i 629 Migranti a bordo della Aquarius hanno riposato, almeno quelli, donne e bambini, che ...