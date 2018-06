Noemi Carrozza | accertamenti sul luogo dell’incidente La madre | “Morta per colpa della

Noemi Carrozza - morta per colpa dell'asfalto?/ Incidente in motorino : la madre - “l'hanno vista sbandare” : Noemi Carrozza, morta per colpa dell'asfalto nell'Incidente in motorino venerdì scorso? La madre Silvia non ha dubbi: “Due testimoni l'hanno vista sbandare”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:30:00 GMT)

Cordoglio per la morte di Noemi Carrozza - promessa del nuoto sincronizzato : Una tragedia ha colpito il mondo del nuoto. La ragazza di 20 anni morta venerdì in motorino a causa di un incidente a Roma sulla Cristoforo Colombo era l’atleta Noemi Carrozza, stella del nuoto sincronizzato. Avrebbe compiuto 21 anni l’11 settembre prossimo ed era tesserata per la società romana All Round. ...

Roma - Noemi Carrozza è morta in un incidente stradale : il cordoglio di Federnuoto : Lutto nel mondo dello sport. La campionessa di nuoto sincronizzato Noemi Carrozza è deceduta in un incidente stradale a Ostia, nota localita' sul litorale Romano. L'atleta avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 11 settembre 2018. La triste notizia è stata diffusa dalla Federnuoto che, mediante il suo sito web, ha espresso le condoglianze ai familiari, alla societa' e agli amici della Carrozza. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è ...

