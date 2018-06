Niente più traffico | Ibm tenta di sviluppare i semafori del futuro

Blastingnews

(Di domenica 17 giugno 2018) Negli ultimi tempi siamo stati sommersi da una mole impressionante di novita' tecnologiche che introducono, negli ambiti più disparati, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Non c'è da stupirsi quindi se l'andamento dei prossimi anni VIDEO sara' ancora questo e se i computer inizieranno a sfruttare le loro nuove e potenti capacita' cognitive anche dove meno ce lo aspettiamo. I, ad esempio, a breve potranno essere controllati da una Intelligenza Artificiale: la Ibm ci sta gia' lavorando. Gestione delintelligente Alla Ibm, azienda statunitense leader nelle infrastrutture informatiche tanto da essere chiamata Big Blue per il suo logo blu e la sua enorme imponenza nel settore, gli ingegneri hanno gia' depositato un brevetto riguardante una futura tecnologia che utilizzera' telecamere e sensori supportati da una intelligenza artificiale per monitorare le zone di ...