Povertà alimentare - Nel 2017 2 - 7 mln gli italiani senza cibo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mef - Nel 2017 liti tributarie pendenti per 50 miliardi di euro : Teleborsa, - Si riduce la durata media del processo tributario nel 2017, anche se ci vuole sempre più di 2 anni . Nel primo grado di giudizio è di 758 giorni , pari a 2 anni ed 1 mese, , con un ...

Mef - Nel 2017 liti tributarie pendenti per 50 miliardi di euro : Si riduce la durata media del processo tributario nel 2017, anche se ci vuole sempre più di 2 anni . Nel primo grado di giudizio è di 758 giorni , pari a 2 anni ed 1 mese, , con un miglioramento di 24 ...

Sangue : oltre 86 mila unità donate a Milano Nel 2017 : In occasione della Giornata mondiale del donatore istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità per il 14 giugno, l’assessore alle Politiche sociali,

FOGGIA - BIMBA RICOVERATA CON SEU : E' IN GRAVI CONDIZIONI/ Ultime notizie : sette casi in Puglia Nel 2017 : FOGGIA, BIMBA RICOVERATA con Seu: l'Unità Crisi dell'Asl convocata per l'infezione batterica. Al vaglio dell'unità tutti i movimenti fatti dalla famiglia della bambina di appena tredici mesi(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 22:33:00 GMT)

Save the Children : 18.300 i minori stranieri non accompagnati ospitati in Italia Nel 2017 - solo il 3% in affido : Questi alcuni dei dati dell'Organizzazione riportati nel rapporto 'crescere lontano da casa', a pochi giorni della Giornata Mondiale del Rifugiato -

Istat - Nel 2017 solo 458mila nascite : è il nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia : Un nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia. I dati aggiornati dell’Istat sulla situazione demografica del Paese parlano di sole 458mila nuove nascite nel 2017. Un calo che continua dal 2008, con i nuovi nati che per il terzo anno consecutivo restano sotto il mezzo milione. L’Istat segnala anche una riduzione della popolazione residente di 105.472 persone rispetto all’anno precedente. Un calo determinato dalla flessione ...

L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha detto che Nel marzo 2017 in Siria ci furono molto probabilmente due attacchi chimici con sarin e cloro : Secondo le analisi di laboratorio dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), il 24 e il 25 marzo 2017 in Siria ci furono due attacchi con armi chimiche. Nel primo attacco, avvenuto a sud di al Lataminah, nel nord-ovest The post L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha detto che nel marzo 2017 in Siria ci furono molto probabilmente due attacchi chimici con sarin e cloro appeared first on Il ...

Banche - Pwc : svolta Nel 2017 - mercato Npl in calo a 264 miliardi : Roma, 13 giu. , askanews, Il 2017 è stato 'un anno di svolta' per il sistema bancario italiano. Lo afferma Pwc, secondo cui il volume complessivo dei crediti deteriorati 'ha segnato un forte calo nell'...

Lombardia : Bankitalia - Pil +1 - 7% Nel 2017 ma resta gap con 'rivali' Ue (2) : (AdnKronos) - Nell’industria la produzione, in espansione dal 2013, è cresciuta del 3,7%, accelerando rispetto al 2016. Gli investimenti hanno registrando una crescita del 4,8%. Le imprese hanno usufruito delle agevolazioni fiscali sugli investimenti, in particolare del super-ammortamento, a cui ha

Lombardia : Bankitalia - Pil +1 - 7% Nel 2017 ma resta gap con 'rivali' Ue : Milano, 13 giu. (AdnKronos) - La Lombardia continua a crescere, ma non abbastanza da recuperare il divario con i 'rivali' europei. A trainare i risultati positivi delle imprese è in particolare l'export che ha ripercussioni anche sul fronte del lavoro: scende il tasso di disoccupazione, ma i nuovi c

Istat - Nel 2017 nuovo minimo storico di nascite : appena 458mila - : Per il terzo anno consecutivo i nati in Italia sono meno di mezzo milione. Prosegue anche la diminuzione della popolazione residente, mentre aumenta quella straniera: la cittadinanza più rappresentata ...

Istat - Nel 2017 nuovo minimo storico di nascite : appena 458mila : Istat, nel 2017 nuovo minimo storico di nascite: appena 458mila Per il terzo anno consecutivo i nati in Italia sono meno di mezzo milione. Prosegue anche la diminuzione della popolazione residente, mentre aumenta quella straniera: la cittadinanza più rappresentata è quella rumena Parole chiave: ...

Istat - solo 458mila nati Nel 2017 : 10.56 Continua la discesa del numero dei nati iniziata nel 2008. Già a partire dal 2015 si scende sotto il mezzo milione e nel 2017 si registra un nuovo record: sono stati iscritti in anagrafe per nascita solo 458.151 bambini, nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. La diminuzione delle nascite è di oltre 15mila rispetto al 2016 (-3,2%) e quasi di 120mila negli ultimi nove anni. Il calo si registra in tutte le ripartizioni ma è più ...