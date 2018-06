NBA – Grave lutto per Zach Randolph | il fratello ucciso a colpi di pistola

sportfair

: @AlEx_CENZO @Gazzetta_NBA @warriors su Phila per me no per 3 motivi, troppo giovani e quindi non si sa a che livell… - CianiG : @AlEx_CENZO @Gazzetta_NBA @warriors su Phila per me no per 3 motivi, troppo giovani e quindi non si sa a che livell… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Rogerdidei Sacramento Kings, è statodiverso le 5 del mattinoin casa Sacramento Kings. Ildi, Roger, è statodifuori da un bar in Indiana. Nella mattinata di sabato, verso le 5 del mattino, la polizia di zona ha rinvenuto il corpo senza vita del ragazzo, dopo aver udito idi. Per ora non ci sono indizi che facciano risalire all’assassino o alle dinamiche dell’omicidio, anche se non si esclude la premeditazione. I Kings, nella persona di Vlade Divac, hanno rilasciato un comunicato di vicinanza alla famiglia: “a nome di tutti i Sacramento Kings poniamo le nostre condoglianze ae a tutta la sua famiglia, in questo percorso difficile e buio”. L'articolo NBA –per: ildi ...