Migranti - la Nave Aquarius arrivata Valencia : Nella città spagnola anche la Dattilo

Migranti - la Nave Aquarius entra nel porto di Valencia : 106 a bordo : La nave Aquarius delle Ong Sos Mediterranée e Medici senza frontiere è giunta nel porto di Valencia dopo un'odissea in mare durata nove giorni. A bordo si trovano 106 dei 629 Migranti che erano stati ...

Migranti - la Nave Aquarius è arrivata a Valencia : La terraferma è finalmente arrivata per i Migranti a bordo dell'Aquarius. Dopo nove giorni in mare, tra stallo e viaggio verso la Spagna, la nave dell'Ong SOS MEDITERRANEE è arrivata al porto di Valencia poche ore fa insieme alle due navi italiane che l'avevano scortata e che si erano fatti carico di una parte dei 629 Migranti.La prima ad attraccare è stata la nave Dattilo della Guardia Costiera italiana con a bordo 274 persone. Una volta ...

Nave Aquarius arriva a Valencia. Salvini : 'Finito di fare gli zerbini' - : Il vicepremier lancia un'altra sfida: "Dopo navi Ong, potremmo fermare anche quelle che arrivano nei nostri porti cariche di riso cambogiano". Moavero propone centri europei di assistenza nei Paesi d'...

Aquarius - i 629 migranti arrivano al porto di Valencia. Msf : “Governi Ue assenti - la Nave andrà avanti” : Dopo nove giorni in mare i 629 migranti che sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius hanno raggiunto il porto di Valencia. Il primo gruppo, le 274 persone trasbordate sulla nave Dattilo della Guardia Costiera italiana, hanno già toccato terra. Ora è il momento dei 106 rimasti sulla nave della ong Sos Mediterranee, mentre per ultima attraccherà nave Orione della Marina militare italiana con 249 migranti a bordo. “Fino a che i governi ...

La Nave Aquarius è arrivata a Valencia : al via lo sbarco dei migranti. Ad accoglierli 2500 volontari : La nave Aquarius è arrivata a Valencia: al via lo sbarco dei migranti. Ad accoglierli 2500 volontari L’odissea della nave Aquarius, dopo il rifiuto del governo italiano di accoglierla nei propri porti, è giunta al termine: un primo gruppo di profughi a bordo di una imbarcazione della Guardia Costiera è stato accolto da circa 2500 […] L'articolo La nave Aquarius è arrivata a Valencia: al via lo sbarco dei migranti. Ad accoglierli 2500 ...

La Nave Aquarius è arrivata a Valencia : al via lo sbarco dei migranti. Ad accoglierli 2500 volontari : L'odissea della nave Aquarius, dopo il rifiuto del governo italiano di accoglierla nei propri porti, è giunta al termine: un primo gruppo di profughi a bordo di una imbarcazione della Guardia Costiera è stato accolto da circa 2500 volontari, ed entro la giornata di oggi tutti i 629 migranti potranno toccare terra. "Ringraziavano Dio per essere finalmente arrivati".Continua a leggere

Migranti Nave Aquarius arrivati a Valencia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - la Nave Aquarius è arrivata a Valencia - fine dell’odissea : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 Migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di...

La Nave Aquarius è arrivata a Valencia : Poco prima delle 7 ha attraccato la Dattilo, la nave con a bordo 274 migranti dell’Aquarius. Si tratta della prima delle tre imbarcazioni del convoglio

Nave Aquarius arriva a Valencia : dopo 9 giorni migranti toccano terra : Nave Aquarius arriva a Valencia: dopo 9 giorni migranti toccano terra Nel porto spagnolo è iniziato lo sbarco dei 629 profughi a bordo della Nave al centro nei giorni scorsi di un braccio di ferro tra Italia e Malta. La città li accoglie con 2500 volontari. La Francia ne ospiterà una parte Parole chiave: ...

Nave Aquarius arriva a Valencia : dopo 9 giorni migranti toccano terra | : Nel porto spagnolo è iniziato lo sbarco dei 629 profughi a bordo della Nave al centro nei giorni scorsi di un braccio di ferro tra Italia e Malta. La città li accoglie con 2500 volontari. La Francia ...

La Nave Aquarius è arrivata a Valencia - : Dopo nove giorni in mare i 630 migranti stanno per sbarcare. Nel porto sono stati allestiti due grandi tendoni della Croce Rossa per effettuare un primo screening sanitario

La Nave Aquarius è arrivata a Valencia : La nave Aquarius è arrivata a Valencia Dopo nove giorni in mare i 629 migranti stanno per sbarcare. Nel porto sono stati allestiti due grandi tendoni della Croce Rossa per effettuare un primo screening sanitario Parole chiave: ...