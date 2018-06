Nave Aquarius arriva a Valencia Botta e risposta Salvini-Renzi

La Nave Aquarius e le ONG continueranno a salvare i migranti (e Salvini non può impedirlo) : La conferma arriva in queste ore, nonostante la polemica con il governo italiano: dopo aver sbarcato i migranti a Valencia, la nave Aquarius della ONG SOS Mediterranèe farà nuovamente rotta verso le coste della Libia e continuerà nella sua attività di search and rescue, per prevenire altre morti in mare. E né Salvini, né Toninelli, possono impedire che ciò avvenga. Per fortuna.Continua a leggere