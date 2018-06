: #UltimOra Incidente su un traghetto nel porto di #Napoli in partenza per #Palermo. Un morto e un ferito schiacciati… - SkyTG24 : #UltimOra Incidente su un traghetto nel porto di #Napoli in partenza per #Palermo. Un morto e un ferito schiacciati… - SkyTG24 : Incidente a bordo di un traghetto a Napoli, un morto e un ferito - Agenzia_Ansa : Incidente su traghetto a Napoli, un morto e un ferito. Schiacciati da una vettura su nave in partenza per Palermo -

Une un ferito. E' questo il bilancio di un graveavvenuto a bordo di unin partenza dallo scalo "Immacolatella", nel porto die diretto a Palermo. Un'auto, per cause in via di accertamento, ha investito un gruppo di passeggeri indonesiani, schiacciandone due Un 79enne èsul colpo. Gravemente ferita invece la figlia dell'uomo, soccorsa e trasportata in ospedale al Cardarelli. Sono in corso indagini per ricostuire la dinamica dell'.(Di domenica 17 giugno 2018)