Napoli | incidente sul traghetto | auto schiaccia due persone | un morto e una donna ferita

Incidente a bordo di un traghetto a Napoli - un morto e un ferito - : I due, cittadini indonesiani, sarebbero stati schiacciati da una vettura: si trovavano su una nave in partenza per Palermo. Ancora da accertare le cause. Era in corso la manifestazione "Porto Aperto", ...

Incidente a bordo di un traghetto a Napoli - un morto e un ferito : Incidente a bordo di un traghetto a Napoli, un morto e un ferito I due, cittadini indonesiani, sarebbero stati schiacciati da una vettura: si trovavano su una nave in partenza per Palermo. Ancora da accertare le cause. Era in corso la manifestazione "Porto Aperto", che è stata subito sospesa Parole ...

Napoli - ambulanza sequestrata dopo incidente/ Ultime notizie : sanitari 118 minacciati e trascinati sul mezzo : Napoli, ambulanza sequestrata dopo incidente stradale: secondo caso in pochi giorni. Personale del 118 minacciato, trascinato sul mezzo e costretto a soccorrere due feriti.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:05:00 GMT)

Ambulanza ed equipaggio sequestrati dopo un incidente stradale - follia a Napoli : follia a Napoli dove è avvenuto un vero e proprio sequestro d' Ambulanza all'ospedale Loreto Mare . L'ammalato era ancora sulla lettiga del 118 quando si sono avvicinati all'improvviso alcuni uomini a ...

Tragedia per Diego - vittima di un prete pedofilo a Napoli : muore in un incidente il figlio diciottenne : A dolore si aggiunge altro dolore. Diego Esposito, vittima di abusi sessuali da parte del sacerdote napoletano don Silverio Mura, sta vivendo una Tragedia familiare: il figlio Luigi di appena 18 anni ...

Stefano De Martino - incidente con l'Audi dell'amico sulla Roma-Napoli : il ballerino illeso : Paura per Stefano De Martino che è rimasto coinvolto in un incidente sulla A1. Il ballerino di Amici è uscito illeso da un incidente in autostrada tra Anagni e Ferentino, mentre...

