Napoli Incidente mortale durante imbarco sulla nave GNV Atlas diretta a Palermo

Incidente su traghetto a Napoli auto schiaccia due persone un morto e un ferito grave : grave Incidente a bordo di una nave al porto di Napoli, dove una persona di origine indonesiana è morta. L' imbarcazione, un traghetto veloce della Gnv Atlas sulla linea Napoli-Palermo, stava ...

Napoli - ambulanza sequestrata dopo incidente/ Ultime notizie : sanitari 118 minacciati e trascinati sul mezzo : Napoli, ambulanza sequestrata dopo incidente stradale: secondo caso in pochi giorni. Personale del 118 minacciato, trascinato sul mezzo e costretto a soccorrere due feriti.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:05:00 GMT)

Ambulanza ed equipaggio sequestrati dopo un incidente stradale - follia a Napoli : follia a Napoli dove è avvenuto un vero e proprio sequestro d' Ambulanza all'ospedale Loreto Mare . L'ammalato era ancora sulla lettiga del 118 quando si sono avvicinati all'improvviso alcuni uomini a ...

Tragedia per Diego - vittima di un prete pedofilo a Napoli : muore in un incidente il figlio diciottenne : A dolore si aggiunge altro dolore. Diego Esposito, vittima di abusi sessuali da parte del sacerdote napoletano don Silverio Mura, sta vivendo una Tragedia familiare: il figlio Luigi di appena 18 anni ...

Stefano De Martino - incidente con l'Audi dell'amico sulla Roma-Napoli : il ballerino illeso : Paura per Stefano De Martino che è rimasto coinvolto in un incidente sulla A1. Il ballerino di Amici è uscito illeso da un incidente in autostrada tra Anagni e Ferentino, mentre...

Ragazzo a Napoli muore in un incidente : gli amici sequestrano un'ambulanza : Grave incidente tra centauri nei Quartieri Spagnoli, dove un 18enne napoletano ha perso la vita. Lo scontro tra scooter è avvenuto poco dopo le 23 in vico Porta Piccola a Montecalvario e ha coinvolto ...

Napoli - 17enne muore in un incidente stradale nei Quartieri Spagnoli : sequestrata ambulanza per soccorrerlo : Ambulanze sequestrate, operatori presi in ostaggio, flotte di scooter che scortano i mezzi di soccorso fino all’ospedale. All’origine di tutto un incidente stradale tra due moto avvenuto a Napoli nella zona di Montecalvario, nei Quartieri Spagnoli, nel quale un ragazzo di 17 anni è morto e un 45enne è rimasto ferito e si trova ora in rianimazione. Ma prima ancora che arrivassero le ambulanze inviate dal Pronto soccorso dopo la ...

Napoli - incidente al Corso Vittorio Emanuele : donna di 73 anni cade dallo scooter e muore : incidente mortale su Corso Vittorio Emanuele, dove ha perso la vita una 73enne napoletana. L' anziana si trovava a bordo di uno scooter guidato dal marito di 70 anni che ha perso il controllo del ...