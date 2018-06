Napoli | il lungo e silenzioso addio di capitan Hamsik

Napoli - cavallo in fuga lungo il corso : inseguito da una moto e fermato : Un inseguimento davvero singolare stamattina a Napoli. Un cavallo è fuggito da una tenuta privata in prossimità di corso San Giovanni e si è messo a correre in mezzo al traffico tra lo stupore dei ...

Controlli dei vigili sul Lungomare di Napoli : blitz contro carretti e ambulanti : La polizia municipale ha effettuato sul Lungomare di via Partenope una massiccia operazione a contrasto della vendita itinerante di alimenti e bevande e dell'ambulantato abusivo. Gli agenti dell'unità ...

Al via il Napoli Pizza Village 2018 : migliaia di appassionati sul lungomare : Da regina della tavola, la Pizza è diventata anche la regina delle serate napoletane. È iniziata con il botto l?ottava edizione del Napoli Pizza Village, la più grande...

Napoli Pizza Village - torna sul lungomare la kermesse dedicata all'arte culinaria partenopea : Espositori ed esperti del settore avranno a disposizione una superficie di 30.000 mq, lungo la quale avranno luogo anche numerosi eventi e spettacoli live. 'Il lungomare di Napoli andrebbe allargato ...

Napoli - il lungo addio di Hamsik : «Mi dispiace - ho dato tutto» : Nell?occhio del ciclone. In poche ore, Marek Hamsik è diventato il nome più chiacchierato sulle bocche dei tifosi del Napoli. Il capitano slovacco, accerchiato dalle voci di...

Napoli - assalti ai baretti e sul lungomare : identificati i componenti delle gang : Con le pistole, con i coltelli e a mani nude. Piombo e cazzotti, lame e tirapugni per i protagonisti neri di quella movida che si tinge sempre più di rosso sangue. Ma la legge fa il suo corso:...

La festa di Liberato sul lungomare di Napoli : Il 9 maggio ventimila persone sono andate a sentire il concerto del cantante che ha scelto l’anonimato e non ha fatto neanche un album. Il racconto della serata. Leggi

Liberato sul lungomare di Napoli - folla record per il concerto-evento : Sono arrivati anche alle 11 di stamattina per accaparrarsi un posto in prima fila per il tramonto di Liberato sul lungomare di Napoli. C'è anche chi ha preso un treno da Roma. Ingannano il tempo ...

Napoli - il concerto gratis di Liberato sul lungomare : il misterioso rapper si esibisce nella sua città : Nove maggio, ripeteva la prima canzone. E 9 maggio alla fine è stato per il primo concerto di Liberato nella sua città do sporadiche apparizioni iniziate sul palco del MiAmi Festival. Napoli si prepara per il live gratuito del misterioso rapper che la scorsa settimana aveva annunciato la data nella sua città, alle 20, sul lungomare. La location scelta è la Rotonda Diaz, dove all’inizio dello show è prevista l’esibizione di una band ...

LIBERATO - “INTOSTREET” E “JE TE VOGLIO BENE ASSAJE”/ Video - "Nove Maggio Napoli lungomare tramonto gratis" : LIBERATO, “INTOSTREET” è il nuovo singolo: Video, dopo "Tu t’è Scurdat e me" esce il sequel; a distanza di 24 ore arriva il nuovo brano “Je te VOGLIO BENE ASSAJE”.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:30:00 GMT)

"A Napoli lungomare balneabile" - ma l'Arpac smentisce De Magistris : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, dichiara balneabile il mare in via Caracciolo, quello di Mappatella Beach, ma il giorno dopo l'Arpac, l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, rivela che quel tratto di mare è inquinato.Il 24 aprile scorso, il personale dell'Arpac aveva effettuato un prelievo, per determinare la qualità delle acque di balneazione, come ha raccontato il Corriere del Mezzogiorno. Le analisi di ...

Napoli - il lungo ponte dei record : negli hotel camere tutte occupate : L'unica incognita del lungo ponte del Primo maggio potrebbe essere solo il tempo incerto. Ma tant'è: il boom, a vedere le prenotazioni, si è già registrato. Ed è...