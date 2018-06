Napoli | auto precipita dal ponte di un traghetto su passeggeri Ultime notizie | un morto

Napoli - tragedia sul traghetto : auto precipita dal ponte sui passeggeri - un morto e una donna grave : di Melina Chiapparino La tragedia mentre il porto era affollato da migliaia di persone, tra chi tornava dalla gita domenicale nelle isole del golfo e le tante famiglie che stavano visitando lo scalo ...

Napoli - auto precipita dal traghetto : Sono due cittadini indonesiani, è accaduto mentre era in corso la manifestazione “Porto aperto”, allo scalo Immacolatella

Napoli - algerino potresta contro auto che non si ferma sulle strisce pedonali : accoltellato da tre giovani : Stava attraversando sulle strisce pedonali ma un’auto non si era fermata. Lui si è lamentato, e i tre giovani a bordo sono scesi dalla vettura per accoltellarlo. È successo a Napoli la sera di lunedì 11 giugno intorno alle ore 23. Un cittadino algerino di 53 anni è stato colpito più volte con una lama all’addome da tre ragazzi, tra i quali anche un 17enne. Sono stati i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania a notare ...

Notte di sangue sulle strade di Napoli : l'autocarro sbanda - un morto e due feriti : sangue sulle strade a Napoli: poco prima delle 3 su via Mastellone, a Barra, dove un autocarro di piccole dimensioni ha perso il controllo schiantandosi contro il muro perimetrale della carreggiata. A ...

Napoli - Giuseppe non ce l'ha fatta : morto dopo tre settimane dallo schianto in auto : dopo giorni di agonia, non ce l'ha fatta a sopravvivere. E' morto all'ospedale Cardarelli di Napoli Giuseppe Amato, dove era ricoverato da alcune settimane, in seguito al tragico incidente avvenuto ...

Agguato a Coroglio - 28enne ucciso in auto/ Video ultime notizie - Napoli : lite in discoteca il movente? : Napoli, Agguato all'alba: 28enne ucciso in auto a Coroglio a colpi di pistola. Il giovane, di Scampia, era già noto a forze dell'ordine. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:55:00 GMT)

