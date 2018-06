Nanni Moretti | «La stagione dei girotondi? Solo una parentesi Sono iscritto a un

Roma - i cinghiali come Nanni Moretti : per il pascolo scelgono un’aiuola di Spinaceto : Una famiglia di cinghiali , composta da madre con quattro cuccioli, mentre pascola tranquillamente all’interno di una aiuola spartitraffico a Spinaceto . L'articolo Roma , i cinghiali come Nanni Moretti : per il pascolo scelgono un’aiuola di Spinaceto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nanni Moretti e Michele Emiliano nel M5s? : Telefonata intercettata tra Toninelli (M5s) e Nanni Moretti . Toninelli: “Allora parliamoci chiaro, lei deve cambiare mestiere. Dispiace, ma così è deciso”. Moretti : “Ma cosa vado a fare?”. Toninelli: “Può entrare nel Movimento e mettere la sua esperienza al servizio di un film per non fare il ga

La Confessione - Mughini : “La lite trentennale con Nanni Moretti? Lo invitai a cena per fare pace - ma non venne” : A ‘La Confessione’, stasera, 27 aprile alle 23 su Nove, Giampiero Mughini svela i retroscena della tormentata amicizia col regista di ‘Ecce bombo’, Nanni Moretti. “Nanni Moretti non le ha parlato per trent’anni, per cosa avevate litigato?”, chiede il giornalista Peter Gomez. “E’ una tale stupidaggine che non vale la pena citarla”, minimizza l’ex direttore del giornale ‘Lotta Continua’. “Voglio moltissimo ...