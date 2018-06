MotoGp – Willow è la vera vincitrice del Gp di Catalunya | la figlia di Crutchlow sul

sportfair

(Di domenica 17 giugno 2018) Che dolcezza sul podio del Montmelò: ladel Gp di, ladiJorge Lorenzo ha trionfato oggi al Montmelò: lo spagnolo della Ducati ha calato il bis dopo la sua prima vittoria in Ducati del Mugello, alzando le braccia al cielo anche davanti al suo pubblico. Secondo posto per Marc Marquez, seguito sul podio da Valentino Rossi. A far sorridere però è un video pubblicato da Cal, quarto classificato: la sua piccola e dolcissimaè ladel Gp di. Felicissima e sorridente, sul gradino più alto del podio, ladel britannico della LCR ha alzato le braccia al cielo, festeggiando ed esultando davanti ai suoi genitori. Per il VIDEO >>>– La piccolasul podio del Montmelò L'articoloè ladel Gp di: ladi ...