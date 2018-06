MotoGP | su chi punterà la Ducati dopo la vittoria di Lorenzo nel Gp di Catalunya?

MotoGP - GP Catalunya. Chi è l'avversario di Marc Marquez per il Mondiale? VOTA : La vittoria di Jorge Lorenzo al Montmeló apre nuovi scenari nel Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati, dopo il successo al Mugello, concede il bis in Catalunya con una gara spettacolare, dall'...

MotoGP – Jorge Lorenzo e la vittoria al Montmelò : “ecco cosa dico a chi mi critica” : Jorge Lorenzo sicuro di se stesso: la felicità del maiorchino dopo la vittoria al Montmelò Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e preziosa vittoria, che dimostra finalmente che Jorge ...

MotoGP – L’euforia di Lorenzo - la rassegnazione di Marquez e il sorriso di Rossi : le parole del parco chiuso : Sorrisi ed entusiasmo nel parco chiuso tra i primi tre classificati del Gp di Barcellona, ecco le loro sensazioni a caldo Nessuna vittoria in quasi un anno e mezzo, due nelle ultime due settimane. Jorge Lorenzo si è preso la Ducati, vincendo anche a Barcellona dopo il successo del Mugello, un capolavoro solitario che lancia il maiorchino nei piani alti della classifica mondiale. . / AFP PHOTO / LLUIS GENE L’avanzata del pilota spagnolo non ...

MotoGP in tv 2018 : Gran Premio di Barcellona dove vedere la diretta tv in chiaro : Gp Barcellona 2018 MotoGp: le dirette su Sky e Tv8 Domenica 17 giugno 2018 su Sky Sport e Sky Sport MotoGp e in chiaro su Tv8 8:40-9:00 " Warm-Up Moto3 , solo su Sky, 9:10-9:30 " Warm-Up Moto2 , solo ...

Diretta/ MotoGP Catalogna 2018 - streaming video SKY e TV8 gara e warm-up live : le gerarchie in casa Ducati : Diretta MotoGp gara e warm-up live GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: cronaca e tempi, podio e vincitore del settimo Gran Premio stagionale (oggi 17 giugno)(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 08:52:00 GMT)

MotoGP - GP Catalogna 2018 : a che ora comincia la gara di oggi? Come vederla in tv gratis e in chiaro su TV8 : Oggi, domenica 17 giugno, si svolgerà il GP di Catalogna per le tre classi del Motomondiale 2018: Moto3, Moto2 e MotoGP. C’è grande attesa in particolare per la cilindrata maggiore, dove si prospetta una sfida incandescente tra le Ducati di Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso e la Honda di Marc Marquez, mentre più defilata appare la Yamaha di Valentino Rossi. LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA MotoGP 1 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 342.8 ...

MotoGP Catalogna - Yamaha - Rossi : «Ci giochiamo il 4° posto» : BARCELLONA - 'La Ducati è forte qui, loro sono molto bravi nel giro secco' . Valentino Rossi ha spiegato chi sono i suoi favoriti in vista della gara di domani. 'Lorenzo è il più veloce, Marquez è lì ...

MotoGP - Marquez - il ginocchio del salvataggi e la pole di Lorenzo : 'dobbiamo fare un upgrade della tuta - Jorge? E' il più forte' : AFP PHOTO / LLUIS GENE Sereno e soddisfatto, il campione del mondo in carica: Marc Marquez, ha infatti dovuto disputare la Q1, prima di poter lottare per le migliori posizioni in griglia di partenza. ...

MotoGP – Marquez - il ginocchio del salvataggi e la pole di Lorenzo : “dobbiamo fare un upgrade della tuta - Jorge? E’ il più forte” : Le sensazioni di Marc Marquez dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Catalunya: lo spagnolo tra salvataggi miracolosi e avversari competitivi Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: dopo la prima vittoria in Ducati, nello scorso Gp, al Mugello, arriva anche la prima pole in rosso per il mariochino. Il ducatista è stato il più veloce, oggi, nelle qualifiche del Gp di Catalunya, riuscendo a lasciarsi alle spalle rispettivamente il suo futuro e ...

Griglia di partenza MotoGP / Gp Catalogna 2018 : Marquez a rischio (Barcellona Montmelò) : Griglia di partenza MotoGp, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position con Marquez, Dovizioso, Valentino Rossi e le Ducati in primo piano(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 13:00:00 GMT)

MotoGP Barcellona - Dovi beffa Lorenzo - migliora Rossi. Marquez cade e chiude fuori dai dieci : Turno sfortunato per il campione del mondo in carica, scivolato in curva 10 nelle fasi finali del turno per cui è stato costretto a chiudere anticipatamente la sessione. Giù anche Crutchlow e ...

MotoGP – Lorenzo competitivo al Montmelò : “mi incazzo per avere quello che chiedo! E’ difficile vedermi sorridere ai box” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo al termine della prima giornata di prove del Gp di Catalunya: il maiorchino positivo e ottimista dopo aver chiuso al primo posto E’ Jorge Lorenzo il più veloce della prima giornata di prove del Gp di Catalunya: Il maiorchino della Ducati, che questa mattina aveva fatto segnare il terzo crono, ha girato con un ottimo ritmo nella sessione del pomeriggio e, verso fine turno, ha ottenuto il tempo di 1:38.930 che ...

MotoGP – Valentino Rossi - il nuovo parafango e la chiave per far bene al Montmelò : “bisognerà essere bravi a…” : Le sensazioni di Valentino Rossi al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Catalunya: le parole del Dottore sono fiduciose e positive Giornata di alti e bassi per Valentino Rossi al Montmelò. Il Dottore è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gp di Catalunya, mentre non è riuscito a far meglio dell’11° tempo nelle Fp2 sul circuito spagnolo. Il nove volte campione del mondo si ritiene comunque ...

MotoGP – Iannone ci va giù pesante : “la nuova chicane è pericolosa! Aleix? Ecco cosa ha fatto - e sbraita pure…” : Andrea Iannone senza peli sulla lingua: il commento del pilota Suzuki sulla nuova chicane e sulla lite con Espargaro in pista durante le Fp2 del Gp di Catalunya Giornata positiva per Andrea Iannone al Montmelò. Il pilota italiano della Suzuki ha chiuso al secondo posto la seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya, alle spalle solo di Jorge Lorenzo. Il campione di Vasto è anche stato protagonista di una lite in pista col suo futuro ...