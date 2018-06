MotoGP Risultati gara Catalunya | vince la Ducati di Lorenzo | quella di Dovizioso è KO

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : gara. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. La stagione arriva a un momento topico: a Barcellona si preannuncia una grande battaglia per la vittoria, può succedere di tutto e il campionato potrebbe riaprirsi definitivamente. A Montmelò andrà in scena una lotta totale tra diversi piloti che possono puntare al successo. Valentino Rossi vuole stupire ancora una volta, Andrea ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : warm-up - risultati e classifica. Andrea Dovizioso in testa! Valentino Rossi rinasce ed è terzo : Andrea Dovizioso mette subito in chiaro le cose e stampa il miglior tempo nel warm-up del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese si è scatenato nella seconda parte del turno e ha siglato un interessante 1:39:571, ribadendo la sua candidatura al successo nella gara prevista per oggi pomeriggio. Il pilota della Ducati ha un ottimo passo, con la coppia di soft riesce a fare la differenza e può puntare in alto, ...

MotoGP Risultati Qualifiche Catalunya : Lorenzo è pole! : Tra le curve della Catalunya Lorenzo sta andando alla grande: dopo le ottime libere, oggi in qualifica acciuffa la pole e, domani, partirà dalla prima piazza. Che abbia trovato il feeling con la rossa troppo tardi? Il divorzio dalla Ducati e l’arrivo dalla diretta rivale Honda ha caratterizzato il recente curriculum di Jorge Lorenzo. In questo weekend che sta trascorrendo “in casa” tra le curve della Catalunya il pilota ...

I risultati delle partite del Mondiale di Russia 2018, quelli delle FP2 di MotoGp e tanto altro: le notizie Sportive di oggi

MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Valentino Rossi davanti a tutti! Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in scia : Il primo squillo del weekend del GP di Catalogna è di Valentino Rossi. Il Dottore ha chiuso con il miglior tempo le prove libere 1 sul circuito del Montmeló, piazzando la zampata proprio nel finale, quando ha stampato un tempo di 1’39″465. Un bel modo per cominciare il fine settimana per Rossi: il pilota della Yamaha è reduce dal podio del Mugello che gli ha regalato la seconda posizione nel Mondiale, ma i problemi della sua M1 sono ...

MotoGP – Lorenzo ha le idee chiare : “abbiamo una linea da seguire! Al Montmelò lotterò per risultati importanti” : Jorge Lorenzo ottimista e fiducioso alla vigilia del Gp di Catalunya dopo la vittoria al Mugello: le parole del maiorchino della Ducati a pochi giorni dalla gara del Montmelò Il Ducati Team arriva sul circuito del Montmeló per il GP di Catalunya. Dopo la splendida doppietta di domenica scorsa al Mugello, i piloti del Ducati Team affrontano ora la settima gara della stagione, in programma questo weekend sulla pista spagnola di Montmeló, nei ...

MotoGP Risultati Gara Mugello : Italia a tutto gas! : Al Mugello vince l’Italia. Con le due Ducati di Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, e Valentino Rossi Rossi davanti a Lorenzo e Viñales. Altri due Italiani – Iannone e Petrucci – a precedere il leader del Mondiale, Márquez : ecco le prime due file della griglia di partenza del Mugello come decretato dalle qualifiche di ieri. Semaforo verde e… via al Grand Prix d’Italia! Grande partenza di Jorge Lorenzo che ...

MotoGP Risultati Qualifiche Mugello : Rossi - pole da record! : Valentino Rossi realizza il miglior giro assoluto al Mugello e si porta a casa la pole. Prima fila anche per Jorge Lorenzo e Maverik Viñales Le libere di stamattina e ancora meno quelle di ieri non avevano certo fatto presagire la tenzone che si è svolta durante le Qualifiche appena concluse. Valentino Rossi – un po’ sbiadito durante le free – scende in pista più convinto che mai e porta a casa un pazzesco ...

MotoGP - GP Italia 2018 : risultati e classifica combinata. Marc Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi terzo - Dovizioso ultimo dei qualificati in Q2 : Marc Marquez si conferma il più veloce nel corso del turno delle prove libere 3, conquistando il miglior tempo della classifica combinata, in sella alla Honda. Andrea Iannone (Suzuki) è secondo mentre un brillante Valentino Rossi centra la terza piazza, grazie ad un ottimo time-attack quest’oggi. Andrea Dovizioso strappa l’ultimo crono utile per essere parte della Q2 mentre sorprende Franco Morbidelli in ottava piazza ed in grande ...