MotoGp – L’euforia di Lorenzo | la rassegnazione di Marquez e il sorriso di Rossi | le

(Di domenica 17 giugno 2018) Sorrisi ed entusiasmo nel parco chiuso tra i primi tre classificati del Gp di Barcellona, ecco le loro sensazioni a caldo Nessuna vittoria in quasi un anno e mezzo, due nelle ultime due settimane. Jorgesi è preso la Ducati, vincendo anche a Barcellona dopo il successo del Mugello, un capolavoro solitario che lancia il maiorchino nei piani alti della classifica mondiale. . / AFP PHOTO / LLUIS GENE L’avanzata del pilota spagnolo non lascia scampo a Marc, che si accontenta del secondo posto che gli permette di allungare a più 27 su Valentino, terzo oggi al traguardo. Non sta nella pelle Jorgeche, nel parco chiuso, esprime le proprie sensazioni dopo la vittoria catalana: “sono tornato, una seconda vittoria consecutiva è qualcosa di fantastico. Pazzesco come le cose siano cambiate in un tempo così breve. Qui siamo stati molto competitivi, il ...