MotoGp – Jorge | sei serio? Lorenzo e quell’inaspettato complimento a Valentino Rossi in

MotoGp - GP Catalunya - Jorge Lorenzo : 'Fantastico bis! Il Mondiale? Marquez è lontano - vediamo' : Jorge Lorenzo non si ferma più: dal GP d'Italia a quello di Catalunya il suo stato di grazia è rimasto intatto . Sul circuito spagnolo, infatti, ha conquistato la seconda vittoria in Ducati , la ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e la vittoria al Montmelò : “ecco cosa dico a chi mi critica” : Jorge Lorenzo sicuro di se stesso: la felicità del maiorchino dopo la vittoria al Montmelò Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e preziosa vittoria, che dimostra finalmente che Jorge ...

Pagelle MotoGp - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo gongola - la Ducati si mangia le mani. Valentino Rossi concreto : LE Pagelle DEL GP DI Catalogna 2018, CLASSE MotoGP Jorge Lorenzo, 10: sotto sotto, il maiorchino sta godendo da matti…La Ducati in questi due anni non lo ha capito e coccolato come avrebbe voluto. Si è sentito sminuito: lui, cinque volte campione del mondo, messo in secondo piano rispetto ad Andrea Dovizioso. Nel frattempo, tuttavia, Lorenzo ha capito la Ducati ed ora riesce a guidarla, finalmente, come avrebbe sempre voluto. I numeri ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo trionfa in solitaria davanti a Marquez e a Valentino Rossi. Caduta amara per Dovizioso : Il settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, sul circuito del Montmeló (Spagna), sorride ad un Jorge Lorenzo (Ducati) di lusso. Lo spagnolo bissa il trionfo del Mugello e centra il sesto successo in carriera su questa pista. Può essere soddisfatto, però, anche Marc Marquez (Honda), in seconda posizione, vista la Caduta dell’altra Rossa di Andrea Dovizioso. Della disavventura del centauro italiano, approfitta l’altro rappresentante ...

MotoGp Montmelò - la classifica - Jorge Lorenzo adesso fa paura : massimo risultato per Valentino Rossi : MotoGp Montmelò – Si è concluso il gran premio di Montmelò, gara che ha regalato importanti indicazioni per il proseguo del campionato. In particolar modo ancora dominio di Jorge Lorenzo che finalmente è diventato sempre più competitivo, adesso la Ducati fa veramente paura, delusione invece per Dovizioso, caduto nella prima parte della gara. Al secondo posto Marc Marquez che continua a guidare la classifica piloti, terzo Valentino ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo trionfa in solitaria davanti a Marquez ed a Valentino Rossi. Caduta amara per Dovizioso : Il settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, sul circuito del Montmeló (Spagna), sorride ad un Jorge Lorenzo (Ducati) di lusso. Lo spagnolo bissa il trionfo del Mugello e centra il sesto successo in carriera su questa pista. Può essere soddisfatto, però, anche Marc Marquez (Honda), in seconda posizione, vista la Caduta dell’altra Rossa di Andrea Dovizioso. Della disavventura del centauro italiano, approfitta l’altro rappresentante ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Catalogna 2018 : risultato e classifica della gara. Jorge Lorenzo in trionfo - Valentino Rossi terzo - cade Dovizioso : Jorge Lorenzo ha vinto il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati si è imposto sul circuito del Montmelò a Barcellona: scattato dalla pole position, il 31enne è riuscito a fare subito la differenza staccando immediatamente Marc Marquez che si è accontentato della seconda posizione in ottica classifica generale. A completare il podio uno stoico Valentino Rossi che ha limitato le difficoltà della sua ...

Jorge Lorenzo ha vinto il Gran Premio di MotoGp di Catalogna : È arrivato davanti a Marc Marquez e Valentino Rossi The post Jorge Lorenzo ha vinto il Gran Premio di MotoGP di Catalogna appeared first on Il Post.

MotoGp - Aleix Espargaro penalizzato sulla griglia del Gp di Barcellona : coinvolto… Jorge Lorenzo : Aleix Espargaro verrà arretrato di tre posizioni sulla griglia di partenza per aver ostacolato Jorge Lorenzo nel warm-up Aleix Espargaro è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza del Gp di Catalogna, dunque scatterà non più dalla sedicesima casella ma dalla diciannovesima. Il motivo della sanzione riguarda la manovra messa in atto dal pilota dell’Aprilia durante il warm-up, pizzicato dai commissari a procedere ...

Griglia di partenza MotoGp/ Jorge Lorenzo in pole position : sempre più crisi Pedrosa (Gp Catalogna 2018) : Griglia di partenza Motogp, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: Jorge Lorenzo trova la pole position sulla pista spagnola, Marc Marquez secondo.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:50:00 GMT)

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGp/ Jorge Lorenzo in pole position : la Ducati sorride al Montmelò (Gp Catalogna 2018) : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: Jorge Lorenzo trova la pole position sulla pista spagnola, Marc Marquez secondo.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:56:00 GMT)

Griglia di partenza MotoGp/ Jorge Lorenzo in pole position : weekend complicato per Marquez (Gp Catalogna 2018) : Griglia di partenza Motogp, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: Jorge Lorenzo trova la pole position sulla pista spagnola, Marc Marquez secondo.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 09:52:00 GMT)

Griglia di partenza MotoGp/ Jorge Lorenzo alla prima pole : “Molto soddisfatto” (Gp Catalogna 2018) : Griglia di partenza Motogp, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position con Marquez, Dovizioso, Valentino Rossi e le Ducati in primo piano(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 17:21:00 GMT)

MotoGp - Marquez - il ginocchio del salvataggi e la pole di Lorenzo : 'dobbiamo fare un upgrade della tuta - Jorge? E' il più forte' : AFP PHOTO / LLUIS GENE Sereno e soddisfatto, il campione del mondo in carica: Marc Marquez, ha infatti dovuto disputare la Q1, prima di poter lottare per le migliori posizioni in griglia di partenza. ...