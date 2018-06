MotoGp – Dovizioso mette le mani sul warm up | seguono Rabat e Valentino Rossi

MotoGp - GP Catalogna 2018. Lorenzo - Dovizioso - Marquez : lotta a tre per la vittoria! Valentino Rossi cerca la rimonta : Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Andrea Dovizioso. Questa è la prima fila del GP di Catalogna 2018, questi sono anche i tre piloti che sulla carta dovrebbero giocarsi la vittoria della settima tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia una sfida totale tra le due Ducati, davvero performanti al Montmelò, e il Campione del Mondo che sul tracciato di casa riesce sempre a fare la differenza: uno scontro definitivo tra i colossi spagnoli e il centauro ...

MotoGp Barcellona 2018 : Lorenzo in pole davanti a Marquez e Dovizioso - : Il Campione del Mondo in carica ha anche rischiato di fare la pole, ma nel suo ultimo tentativo lanciato si è trovato davanti la Ducati di Danilo Petrucci , oggi sesto, che lo ha rallentato. Bel ...

MotoGp Catalogna - Ducati - Dovizioso : «Migliorati grazie a Lorenzo» : BARCELLONA - Buona prova della Ducati e di Dovizioso sull'asfalto di Montmelò. 'Sono molto contento, la prima fila è sempre difficile per me' . Appare rilassato e soddisfatto Andrea, al termine delle ...

MotoGp : a Barcellona pole di Lorenzo - poi Marquez e terzo Dovizioso : Barcellona - Dopo la prima vittoria sulla Ducati al Mugello, a Barcellona è arrivata per Jorge Lorenzo la prima pole position , 1'38'680, . È dal 2008, con Stoner, che la Rossa non partiva davanti a ...

MotoGp : Lorenzo in pole - Dovizioso terzo e Rossi settimo : la griglia del GP di Catalogna : Jorge Lorenzo su Ducati partirà dalla pole position nel Gran Premio di Catalogna della MotoGp , sul circuito di Montmelò . Con il tempo di 1.38.680 lo spagnolo ha preceduto il connazionale Marc ...

MotoGp - GP Catalunya : le qualifiche. Jorge Lorenzo in pole - 2° Marc Marquez - 3° Andrea Dovizioso : E invece la MotoGP dimostra ancora una volta di essere uno sport imprevedibile, dove basta pochissimo per cambiare le sorti di una gara e più in generale di un Mondiale. Qualcosa si è sbloccato nella ...

MotoGp – Dovizioso copia Lorenzo al Montmelò - Andrea ‘ruba’ i trucchetti di Jorge : “quando vedi come fa certe curve…” : Andrea Dovizioso parla dopo le qualifiche sul circuito di Montmelò, il pilota italiano esprime la sua soddisfazione a riguardo Jorge Lorenzo segna la sua 40esima pole position in MotoGp, la sua prima con la Ducati, sul circuito di Montmelò. In occasione del settimo appuntamento del Motomondiale è proprio il maiorchino a piazzarsi sulla prima casella in griglia di partenza del Gp di Catalunya, dopo la vittoria del Mugello. Seguono al pilota del ...

MotoGp - Catalogna Lorenzo in pole davanti a Marquez e Dovizioso - Rossi è settimo : BARCELLONA - E' di Jorge Lorenzo la pole position del Gp di Catalogna nella classe MotoGp. Il pilota della Ducati gira in 1'38'680 precedendo il connazionale della Honda Marc Marquez , 1'38'746, e il ...

MotoGp Montmelò - pole Lorenzo : precede Marquez e Dovizioso. 7° Rossi : C'è Jorge Lorenzo davanti a tutti in griglia al Montmelò. Lo spagnolo della Ducati partirà dunque in pole nel GP di Catalogna: dopo una qualifica accesa ed entusiasmante segna il tempo di 138680 e ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Catalogna 2018 : risultato e classifica delle qualifiche. Pole position di Lorenzo - 3° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo si è aggiudicato la Pole position nel GP di Catalogna della MotoGP. Il pilota della Ducati scatterà dalla prima fila insieme a Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Valentino Rossi partirà invece dalla settima posizione. GP Catalogna 2018: Griglia DI partenza E classifica QUALIFICHE 1 99 Jorge Lorenzo SPA Ducati Team Ducati 342.8 1’38.680 2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.7 1’38.746 0.066 / 0.066 3 4 ...

MotoGp – Lorenzo non si ferma più - Marquez scherza sulle cadute e Dovizioso soddisfatto : le impressioni dei piloti post-qualifiche al Montmelò : Lorenzo, Marquez e Dovizioso domani partiranno dalla prima fila della griglia di partenza del Gp di Catalunya: le impressioni dei piloti dopo le qualifiche Jorge Lorenzo segna la sua 40esima pole position in MotoGp, la sua prima con la Ducati, sul circuito di Montmelò. In occasione del settimo appuntamento del Motomondiale è proprio il maiorchino a piazzarsi sulla prima casella in griglia di partenza del Gp di Catalunya, dopo la vittoria del ...

DIRETTA/ MotoGp Catalogna 2018 - qualifiche live : pole position per Lorenzo - Marquez e Dovizioso in prima fila : DIRETTA MotoGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Catalogna 2018 a Barcellona Montmelò: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 16 giugno)(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:47:00 GMT)

LIVE MotoGp - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : qualifiche. Valentino Rossi e Dovizioso sfidano Marquez e Lorenzo per la pole : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Pomeriggio infuocato sul circuito di Barcellona dove si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e dove si assegna la pole position: si preannuncia grande spettacolo, c’è aria di battaglia tra diversi piloti che possono puntare a scattare davanti a tutti. Il passo di Jorge Lorenzo è indiavolato, Valentino ...

Catalogna - libere MotoGp - Dovizioso vola : ANSA, - ROMA, 16 GIU - Andrea Dovizioso è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere della Motogp sul circuito di Barcellona dove domani si correrà il gran premio di Catalogna. Il pilota ...