MotoGP | come vedere il Gran Premio di Catalogna in streaming o in TV

MotoGP - GP Catalogna 2018 : a che ora comincia la gara di oggi? Come vederla in tv gratis e in chiaro su TV8 : Oggi, domenica 17 giugno, si svolgerà il GP di Catalogna per le tre classi del Motomondiale 2018: Moto3, Moto2 e MotoGP. C’è grande attesa in particolare per la cilindrata maggiore, dove si prospetta una sfida incandescente tra le Ducati di Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso e la Honda di Marc Marquez, mentre più defilata appare la Yamaha di Valentino Rossi. LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA MotoGP 1 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 342.8 ...

MotoGP – Valentino Rossi - la critica alla Michelin e il segreto di Marquez : “gomme? Io li avevo avvertiti! Ecco come fa Marc a salvarsi sempre” : Valentino Rossi punta il dito contro la Michelin dopo le qualifiche del Gp di Catalunya: le parole del pilota Yamaha dopo il settimo posto al Montmelò Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: dopo la prima vittoria in Ducati, nello scorso Gp, al Mugello, arriva anche la prima pole in rosso per il mariochino. Il ducatista è stato il più veloce, oggi, nelle qualifiche del Gp di Catalunya, riuscendo a lasciarsi alle spalle rispettivamente il suo futuro e ...

MotoGP – Petrucci tra elogi e battute : “Lorenzo? Non riusciamo a capire come faccia!” : Le sensazioni di Danilo Petrucci al termine delle qualifiche del Gp di Catalunya: il ternano della Pramac tra battute ed elogi al poleman Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: dopo la prima vittoria in Ducati, nello scorso Gp, al Mugello, arriva anche la prima pole in rosso per il mariochino. Il ducatista è stato il più veloce, oggi, nelle qualifiche del Gp di Catalunya, riuscendo a lasciarsi alle spalle rispettivamente il suo futuro e ...

MotoGP – Dovizioso copia Lorenzo al Montmelò - Andrea ‘ruba’ i trucchetti di Jorge : “quando vedi come fa certe curve…” : Andrea Dovizioso parla dopo le qualifiche sul circuito di Montmelò, il pilota italiano esprime la sua soddisfazione a riguardo Jorge Lorenzo segna la sua 40esima pole position in MotoGp, la sua prima con la Ducati, sul circuito di Montmelò. In occasione del settimo appuntamento del Motomondiale è proprio il maiorchino a piazzarsi sulla prima casella in griglia di partenza del Gp di Catalunya, dopo la vittoria del Mugello. Seguono al pilota del ...

MotoGP – Caduta Morbidelli : Franco portato in Ospedale - ecco come sta : Franco Morbidelli in Ospedale a Barcellona dopo la brutta Caduta di oggi nelle Fp2 del Gp di Catalunya: ecco come sta il giovane pilota italiano Franco Morbidelli è stato protagonista di una brutta Caduta, oggi, durante la seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya. Il pilota italiano ha sbattuto violentemente contro la ghiaia, ma è riuscito ad alzarsi e tornare ai box sulle sue game. Morbidelli è stato immediatamente sottoposto ad una ...