Motocross | GP Ottobiano 2018 | Jorge Prado vince nella MX2 e si porta a soli 9 punti in

DIRETTA Motocross/ Gp Lombardia 2018 Ottobiano streaming video tv : Cairoli vince gara-1 - comincia la rimonta : DIRETTA Gp Lombardia 2018 MOTOCROSS: info streaming video e tv. Il Mondiale Mxgp fa tappa a Ottobiano: protagonista assoluto Tony Cairoli, visto che Herlings è out per infortunio.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 15:20:00 GMT)

Motocross - GP Ottobiano 2018 : Tony Cairoli vince in scioltezza gara-1 ed inizia la sua rimonta su Jeffrey Herlings : Tony Cairoli (KTM) incomincia nel migliore dei modi la sua domenica del Gran Premio di Ottobiano 2018 della MXGP e approfitta dell’assenza del leader della classifica generale Jeffrey Herlings (KTM) dal weekend pavese per colpa della rottura della clavicola in allenamento. Cairoli, dunque, recupera subito i primi 25 punti all’olandese e si porta a -37. In gara-2, alle ore 17.10, proverà di completare l’opera. gara-1, ...

LIVE Motocross - GP Ottobiano MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli per riaprire il Mondiale! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Ottobiano (Italia), undicesima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Un appuntamento decisamente particolare quello italiano per Antonio Cairoli. Il siciliano, secondo nella graduatoria generale alle spalle di Jeffrey Herlings, cercherà di sfruttare l’assenza dell’olandese, infortunatosi nel corso di un allenamento. Sulla sabbia italiana, il centauro tricolore punta al bersaglio grosso. ...

Motocross - GP Ottobiano 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Il programma e come vederlo in tv : Oggi domenica 17 giugno si corre il GP di Ottobiano 2018, tappa del Mondiale MXGP Motocross. Sul circuito lombardo, Tony Cairoli ha un’occasione unica per riaprire i conti: Jeffrey Herlings, leader della classifica, non sarà infatti al via a causa dell’infortunio patito in allenamento, e dunque il siciliano può provare a ridurre il distacco. Il Campione del Mondo accusa 62 punti di ritardo dal giovane rivale olandese, servirebbe una ...

Motocross - GP Ottobiano 2018 : Romain Febvre vince la qualifying race della MXGP - Tony Cairoli chiude settimo : Il francese Romain Febvre (Yamaha) si aggiudica la qualifying race del Gran Premio di Ottobiano della MXGP chiudendo la prova con il tempo di 23:45.610, facendo segnare anche il record sul giro in 1:39.750 e precedendo lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) di 3.260 e il belga Clement Desalle (Kawasaki) di 4.700. Tony Cairoli (KTM) inizia faticando il weekend e non approfitta, almeno per ora, dell’assenza del suo grande rivale Jeffrey ...

Il Motocross Mondiale a Ottobiano con Fiat Professional : Il Mondiale di Motocross torna in Italia: l’11° tappa del campionato andrà infatti in scena domenica 17 giugno sul circuito di Ottobiano, teatro del “Fiat Professional MXGP of Lombardia”. La partnership tra Fiat Professional e FIM Motocross World Championship MXGP, giunta al terzo anno consecutivo, si fonda sulla condivisione di valori autentici quali passione, determinazione […] L'articolo Il Motocross Mondiale a ...

Motocross - Tony Cairoli per riaprire il Mondiale! Jeffrey Herlings infortunato - serve la doppia vittoria a Ottobiano : Tony Cairoli ora deve sfruttare un’occasione più unica che rara per riaprire il Mondiale Motocross MXGP. Il Campione del Mondo stava assistendo al dominio di Jeffrey Herlings ma la sorte ha deciso di dare una mano al siciliano e di giocare un brutto scherzo all’olandese. Il leader della classifica generale, capace di vincere le ultime 9 gare disputare (addirittura 13 delle ultime 14), si è infortunato in allenamento un paio di giorni ...

Il FIM Motocross World Championship MXGP approda a Ottobiano accanto a Fiat Professional : A Ottabiano l’undicesima prova del campionato in scena domenica con Tony Cairoli Il FIM Motocross World Championship MXGP torna in Italia: l’undicesima tappa del campionato andrà infatti in scena domenica 17 sul circuito di Ottobiano, teatro del “Fiat Professional MXGP of Lombardia”. La partnership tra Fiat Professional e FIM Motocross World Championship MXGP, giunta al terzo anno consecutivo, si fonda sulla condivisione ...

Motocross - GP Ottobiano 2018 : Tony Cairoli spera nel tracciato di casa per fermare l’incontenibile Jeffrey Herlings : Tony Cairoli ha iniziato a rendersi conto che no, Jeffrey Herlings quest’anno non scherza affatto. L’olandese sta sbriciolando ogni record e ogni avversario e per il nostro portacolori c’è un solo e chiaro obiettivo: spezzare l’egemonia del giovane olandese sin da subito, altrimenti il Mondiale MXGP 2018 si può già ampiamente definire chiuso. Dopo l’ennesima vittoria di Herlings nel Gran Premio di Francia di Saint ...