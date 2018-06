Moto3 | vince Bastianini in un uno-due italiano

Catalogna - Moto3 vince Bastianini - Bezzecchi è secondo : BARCELLONA - Enea Bastianini inaugura la domenica del Montmelò vincendo il gp di Moto3 ed è un capolavoro di tattica, coraggio e determinazione. Il ventenne di Rimini, che partiva dalla pole, ha ...

Moto3 - GP Mugello. Vince Martin. Bezzecchi - secondo e in testa al campionato : Jorge Martin parte in pole e scatta benissimo dalla griglia di partenza. Bene come Marco Bezzecchi, a cui basta una curva per ottenere la seconda posizione, ai danni di Tatsuki Suzuki e Ayumu Sasaki. ...

Arenas vince in Moto3 : Lo spagnolo Albert Arenas ha conquistato la prima vittoria in carriera vincendo il Gp di Francia, quinta tappa del Mondiale classe Moto3. Ha preceduto l'italiano Andrea Migno, secondo, e il ...

Oettl vince in Moto3 : Philipp Oettl , Ktm, ha vinto la gara della Moto3 del Gp di Spagna, terza tappa del Motomondiale. Il tedesco ha centrato il primo successo in carriera tagliando il traguardo davanti all'italiano Marco ...

Moto3 - GP Austin : vince Martin - Bastianini 2° : Al via Jorge Martin parte con la fionda, il compagno di squadra Di Giannantonio gli guarda le spalle dalla prima curva per un temporaneo uno-due del team Gresini. Canet si accoda alla coppia, il ...