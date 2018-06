Moto3 | GP Catalogna 2018 | doppietta ITALIA! Rinasce Bastianini | Bezzecchi allunga nel

Moto3 Catalogna : vince Bastianini - secondo Bezzecchi : BARCELLONA - Bastianini vince il Gp di Catalogna nella Moto3 dopo una gara ricca di cadute nelle posizioni di vertice. E' una doppietta italiana: Bezzecchi arriva secondo. Rodrigo, terzo, ha ...

LIVE Moto3 - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : Bastianini si gioca la vittoria - Martin favorito : Bentrovati al Gran Premio di Catalogna 2018 per quanto riguarda la Moto3! Si annuncia grande battaglia sul tracciato del Montmelò nella classe più leggera, con il nostro Enea Bastianini che scatterà dalla pole position e proverà a mettere i bastoni tra le ruote ai piloti di casa che sognano una vittoria sull’asfalto di Barcellona. Dopo un avvio di weekend, e anche di stagione, non troppo semplice, il sabato catalano ha eletto Enea ...

Moto3 - GP Catalogna 2018 : qualifiche. Enea Bastianini conquista la pole. Martin deve accontentarsi della seconda posizione : Missione compiuta per Enea Bastianini. Il pilota della Honda (Leopard Racing) ha centrato la pole, nel settimo round del Mondiale 2018 di Moto3, sul tracciato di Barcellona (Spagna). Il romagnolo, autore di un turno di prove molto convincente, ha ottenuto l’eccellente crono di 1’48″806, pennellando letteralmente nell’ultimo settore e rendendo inattaccabile il proprio riscontro. Alle sue spalle, il favorito n.1 di questo ...

Moto3 Catalogna - Bastianini si prende la pole : BARCELLONA - Nona pole in carriera per Enea Bastianini di Leopard Racing. 1:48.806 davanti a Martin, staccato di un decimo. Poi Suzuki, Sasaki e Canet. Seguono Toba, McPhee, Rodrigo, Bezzecchi e Dalla ...

Moto3 - GP Catalogna 2018 : prove libere 3. Miglior tempo per Aron Canet davanti a Martin - quarto Bastianini - quinto un rinato Bulega : Aron Canet (Honda Estrella Galicia) è il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della Moto3. Lo spagnolo ha chiuso il turno con il tempo di 1:49.002 precedendo di 69 millesimi il connazionale Jorge Martin (Honda Gresini) che è stato protagonista della FP3 in due modi. All’inizio per il tempo fatto segnare, che sembrava impossibile da raggiungere per tutti, al termine, invece, per una caduta in ...

LIVE Moto3 - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Dopo una prima giornata intensa di prove libere, è tempo delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2018 della Moto3. La minima cilindrata decide la griglia di partenza sul tracciato del Montmelò in un sabato che, come sempre, sarà vissuto sul filo dei millesimi e delle emozioni. La pattuglia italiana proverà a mettere i primi bastoni tra le ruote ai padroni di casa e soprattutto a Jorge Martin, grande favorito della vigilia per la pole ...

Moto3 Catalogna - day1 : Bezzecchi al top : E' Marco Bezzecchi il protagonista della prima giornata di prove Moto3 sulla pista di Barcellona. Il pilota del Team Redox PruestelGP , KTM, ha fermato il cronometro sull'1'49'005, migliorando di ben ...

Moto3 - GP Catalogna 2018 : prove libere 2. Marco Bezzecchi vola e chiude con il miglior tempo davanti a Kornfeil e Oettl - quarto Antonelli : Marco Bezzecchi (KTM Redox) chiude al comando la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 per quanto riguarda la Moto3. Il pilota riminese, leader della classifica del Mondiale, ha saputo centrare un ottimo 1:49.005 in chiusura della FP2, risultando il migliore di questo venerdì sul tracciato del Montmelò. Alle spalle di Bezzecchi si è classificato il suo compagno di team, il ceco Jakub Kornfeil che, dopo il terzo posto ...

LIVE Moto3 - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto3, sul tracciato di Barcellona. La pattuglia italiana proverà a fare la voce grossa per confermarsi dominatrice della classifica generale, con cinque piloti nelle prime sette posizioni e con Marco Bezzecchi ancora leader della graduatoria. Il riminese, infatti, grazie ad una buona continuità mantiene la leadership della Moto3 con 83 punti, merito di una ...