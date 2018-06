Moto2 – Quartararo vince la prima gara di carriera al Montmelò | impresa del francese

Moto2 - GP Catalogna 2018 : Fabio Quartararo in trionfo - rimontone Oliveira - Pecco Bagnaia conserva la testa del Mondiale! : Fabio Quartararo ha vinto il GP di Catalogna 2018, settima prova del Mondiale Moto2. Il francese ha conquistato il primo successo in carriera grazie a una prestazione di grande sostanza: scattato dalla pole position, il pilota della Speed Up ha forzato il ritmo nella seconda parte di gara e ha dominato con estrema autorevolezza. Il 19enne, che in carriera vantava solo due podi in Moto3 con la Honda nel 2015, ha potuto festeggiare alla grande ...

Moto2 - GP Catalunya pole a sorpresa di Quartararo : Et voilà, la sorpresa della Moto2 è l'ex enfant prodige della Moto3. Che risorge dalle nebbie di una classifica inesistente per le prime tre gare con una pole position che prende tutti in contropiede. ...

Moto2 – Quartararo sorprende al Montmelò - il francese è il poleman del Gp di Catalunya : Bagnaia primo tra gli italiani : Fabio Quartararo sul circuito di Montmelò compie un’impresa e viene incoronato poleman del Gp di Catalunya Dopo la pole position di Jorge Lorenzo in MotoGp, arriva dalla Moto2 l’impresa di Fabio Quartararo sul circuito di Montmelò. In occasione del settimo appuntamento del campionato mondiale della classe 250 è il pilota francese che si piazza nella prima casella in griglia di partenza del Gp di Catalunya ed interrompe la striscia di ...