Mosca - paura all’ombra dei Mondiali : taxi travolge sette pedoni in centro. L’autista tenta fuga e viene braccato dalla folla : Non c’era intenzionalità nell’incidente avvenuto nel centro di Mosca, dove un taxi ha travolto sette persone: lo dice lo stesso autista, il 28enne kirghiso Anarbek Uulu Chynghyz, citato da un tweet della polizia russa. Lo riporta Rbk. Nessuno dei sette feriti verserebbe in gravi condizioni. Una donna ha riportato ferite di media gravità, gli altri sei lievi danni. Il taxi che ha travolto i pedoni nel centro di Mosca ha accelerato prima di ...