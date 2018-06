Morte Noemi Carrozza | andranno in procura gli atti delle indagini

Roma - la Morte di Noemi - stella del nuoto sincronizzato : colpa dell'asfalto : Noemi danzava in piscina ed era come se volteggiasse in aria. 'Solo tu sai nuotare sopra l'acqua', le dicevano. Mai uno schizzo. La superficie piatta e le sue gambe a disegnare geometrie seguendo il ...

Cordoglio per la Morte di Noemi Carrozza - promessa del nuoto sincronizzato : Una tragedia ha colpito il mondo del nuoto. La ragazza di 20 anni morta venerdì in motorino a causa di un incidente a Roma sulla Cristoforo Colombo era l’atleta Noemi Carrozza, stella del nuoto sincronizzato. Avrebbe compiuto 21 anni l’11 settembre prossimo ed era tesserata per la società romana All Round. ...