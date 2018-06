Montesilvano | il paradosso dei due cartelli in spiaggia | uno certifica la purezza del

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 giugno 2018) Un annuncio invita a farsi il bagno tanto l’acqua è pulita. Ma a pochi metri un altro avviso vieta la balneazione. È ilregistrato a, in provincia di Pescara. All’altezza di fosso Mazzocco, un canale di scolo diretto in mare, sono apparsi dueche, pur sorgendo a pochi metri l’uno dal’altro, si contraddicono a vicenda. Il primo assicura: è assolutamente possibile farsi il bagno, anzi, la qualità delle acque è eccellente. Il secondo ammonisce: è vietato tuffarsi in quel tratto di mare. Ma a quale dei dueconviene dare ascolto? Com’è possibile immergersi in tranquillità se a distanza di poche bracciate la balneazione è addirittura vietata? C’è chi ironizza: questa è roba degna di Mosé, e del miracolo della separazione delle acque. Acqua pulita nei dieci metri a sinistra, dunque, e acqua sporca nei dieci a destra. Eppure Fosso ...