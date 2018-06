MondialiMediaset | in diretta oggi esordio a Russia 2018 di Brasile e Germania

#MondialiMediaset - si parte! Russia - Arabia Saudita (diretta Canale 5 HD e Mediaset Extra HD) : L’attesa è finita. Giovedì 14 giugno 2018, prende il via il Mondiale di Russia 2018. Su Mediaset , in esclusiva assoluta, si potranno vedere in diretta e in alta definizione tutte le 64 partite della competizione, a cominciare dal match inaugurale “ Russia - Arabia Saudita ”, in onda su Canale 5 alle 17.00 (ora italiana). La sfida, in programma allo stadio Luzhniki di Mosca, sarà trasmessa anche su ...

#MondialiMediaset - Russia 2018 in diretta in chiaro su tv - streaming - radio e app : Dal Mundialito 1981 a Russia 2018. I Mondiali di calcio come non si sono mai visti: solo su Mediaset, per la prima volta in assoluto, verranno trasmesse senza canone e senza abbonamento tutte le 64 partite dell’evento sportivo più atteso del 2018. L’offerta mondiale di Mediaset sarà disponibile, oltre che in tv, anche in radio, sul web e in mobilità attraverso siti e app dedicati. Ogni match sarà ...