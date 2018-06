: #CostaRicaSerbia 0-1, finale?: alla Samara Arena decide una punizione del romanista #Kolarov. Serbia in testa al gi… - Sport_Mediaset : #CostaRicaSerbia 0-1, finale?: alla Samara Arena decide una punizione del romanista #Kolarov. Serbia in testa al gi… - matteograndi : Semmai dovessimo qualificarci per i prossimi Mondiali e semmai ai Mondiali dovessimo superare il girone, per i 16en… - CyberNewsH24 : #Mondiali,girone F: Germania-Messico 0-1 -

Sorpresona al 'Luzhniki' di Mosca, con lacampione in carica affondata al debutto da un super(0-1) Avvio ambizioso della Tricolor, vicina al gol dopo 58" con Lozano:Boateng salva in scivolata.Risponde Werner (diagonale largo). Minuto 35:fulmineo contropiede dei messicani chiuso in porta da Lozano col destro. Reazione tedesca con Kroos: punizione deviata sulla traversa Ochoa.Al 45' sfiora il 2-0 Vela.Ripresa Laattacca ma non sfonda:senza fortuna i tentativi di Kimmich,Draxler, Kroos e Brandt. Ilresiste.(Di domenica 17 giugno 2018)