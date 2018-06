Mondiali - Silva : “se hai Ronaldo è tutto possibile” : “Com’è andata questa partita? Quando hai in squadra uno come Cristiano Ronaldo tutto è possibile. Quando gioca a questi livelli è irrefrenabile”. Nella zona delle ‘flash interviews’ dello stadio di Sochi Bernardo Silva rivela il segreto del Portogallo, ovvero il fenomeno che indossa la maglia numero 7. “Bisogna dargli il merito di questo risultato – dice ancora Silva -, e anche oggi ha dimostrato di ...

Mondiali 2018 - Spagna-Portogallo : le probabili formazioni. Furie Rosse nel caos contro Cristiano Ronaldo e André Silva : I Mondiali di calcio iniziano oggi e domani sarà già tempo del primo big match. A Sochi scendono in campo le due favorite del gruppo B, Spagna e Portogallo. Sarà già un incontro cruciale per assegnare il primo posto, perché a far da compagnia alle due squadre iberiche ci sono Marocco e Iran, non certo due rivali pericolosissime. A mettere ancor più pepe alla sfida è il caos che ha colpito la squadra spagnola nei giorni scorsi: alla Federazione ...

Mondiali 2018 Russia - fallo killer di Kramaric su Thiago Silva in Brasile-Croazia. IL VIDEO : Ogni volta che Emery non lo ha schierato infatti è stato sempre per farlo riposare in vista della Coppa del Mondo, dove spera di essere grande protagonista anche Kramaric, autore di 13 reti e 8 ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Portogallo : Cristiano Ronaldo la stella - ci sono Andrè Silva e Mario Rui : Fernando Santos, CT del Portogallo, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 di calcio che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. I Campioni d’Europa si affideranno naturalmente alla stella Cristiano Ronaldo ma non mancano le sorprese nella lista viste le assenze di Andrè Gomes, dell’interista Joao Cancelo e del laziale Nani. Tra i convocati anche Andrè Silva del Milan e Mario Rui del Napoli, confermato il ...