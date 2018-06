: #CostaRicaSerbia 0-1, finale?: alla Samara Arena decide una punizione del romanista #Kolarov. Serbia in testa al gi… - Sport_Mediaset : #CostaRicaSerbia 0-1, finale?: alla Samara Arena decide una punizione del romanista #Kolarov. Serbia in testa al gi… - gusbringglass : RT @ilpost: La Serbia ha vinto 1-0 contro il Costa Rica nella prima partita del Gruppo E - FcInterNewsit : Mondiali - Kolarov fa felice la Serbia: pennellata su punizione, 1-0 al Costa Rica -

A Samara, esordio non certo esaltante dellache liquida 1-0e si porta al comando del girone E. Primo tempo equilibrato e anche piacevole,anche se non vi sono state chiare occasioni da gol.Ripresa.Parte forte lache sfiora subito il gol con Mitrovic (paratona di Navas). Insiste la squadra di Krstajic che al 56' passa grazie ad una punizione dello specialista Kolarov.Sterile reazione, lacontrolla in maniera ordinata affidandosi al contropiede.L'ultima emozione la regala Mitrovic,ma resta 1-0(Di domenica 17 giugno 2018)