Mondiali Russia 2018 | la Germania cade all’esordio | un ottimo Messico batte 1-0 i

(Di domenica 17 giugno 2018) È caduto il primo mostro sacro deidi, ed è quello che fa più rumore. Se già il pareggio dell’Argentina con l’Islanda e le difficoltà della Francia con l’Australia avevano dati i primi segnali di una competizione imprevedibile, la sconfitta dei campioni in carica dellaè la conferma di un inizio di torneo veramente a sorpresa. Muller e compagni cedono il passo a un, che ha messo a segno il gol vittoria con Hirving Lozano al 35esimo del primo tempo, dopo una frazione giocata sempre alla pari dei tedeschi, se non sopra. La reazione dellaè stata veemente nel secondo tempo, con i tedeschi che in alcuni tratti di gara hanno chiuso nella propria metà campo i messicani. La squadra di Osorio però si è difesa sempre con grande ordine e non ha mai rinunciato a giocare, portando a casa con merito i primi tre punti del Mondiale, ...

Mondiali Russia 2018 : Schweinsteiger - 'gaffe' o provocazione? 'Italia e Olanda favorite' : ... sostenendo che in Russia la sua Nazionale avrebbe vinto il girone per poi eliminare nell'ordine Serbia, Inghilterra, Spagna e Belgio in finale, diventando così Campione del Mondo. Una previsione che ... : ... sostenendo che inla sua Nazionale avrebbe vinto il girone per poi eliminare nell'ordine Serbia, Inghilterra, Spagna e Belgio in finale, diventando così Campione del Mondo. Una previsione che ...

È una pennellata su calcio di punizione di Aleksandar Kolarov a decidere il match tra Serbia e Costa Rica. In una partita in cui il tanto talento dei balcanici ha fatto fatica a concretizzare la quantità di gioco prodotta, il terzino della Roma ha trovato il gol vittoria al 56esimo, trasformando un calcio piazzato con un sinistro a giro su cui non è arrivato il numero uno del Real Madrid Keylor Navas. Decisamente sottotono Adem Ljajic, mentre

La gara inaugurale del Mondiale 2018 si giochera' a Mosca, presso lo stadio Lužniki, impianto da poco ristrutturato e che ospitera' anche la finale. I padroni di casa della Russia affronteranno l'Arabia Saudita. Entrambe le squadre sono inserite nel girone A con Egitto e Uruguay. Prima della partita ci sara' la cerimonia di apertura [VIDEO] dove l'attrazione principale sara' il cantante britannico Robbie Wiliams. Probabili formazioni Russia

Si è concluso il primo match di giornata valido per i Mondiali in Russia del 2018, successo sofferto della Serbia contro la Costa Rica, decide una rete di Kolarov al 56′ su calcio di punizione. Successo prezioso per la Serbia che così si avvicina alla qualificazione, nello stesso girone infatti il Brasile che tra poche ore affronterà la Svizzera, tre punti d'oro dunque che possono risultare decisivi per il passaggio del turno.