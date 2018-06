Mondiali Russia 2018 | colpo grosso del Messico | Germania irriconoscibile | esordio da

Mondiali Russia 2018 : Serbia-Costa Rica 1-0. Decide una punizione di Kolarov - brilla il talento di Milinkovic-Savic : È una pennellata su calcio di punizione di Aleksandar Kolarov a Decidere il match tra Serbia e Costa Rica. In una partita in cui il tanto talento dei balcanici ha fatto fatica a concretizzare la quantità di gioco prodotta, il terzino della Roma ha trovato il gol vittoria al 56esimo, trasformando un calcio piazzato con un sinistro a giro su cui non è arrivato il numero uno del Real Madrid Keylor Navas. Decisamente sottotono Adem Ljajic, mentre ...

Partita inaugurale Mondiali Russia 2018 : schieramenti e programmazione in tv : La gara inaugurale del Mondiale 2018 si giochera' a Mosca, presso lo stadio Lužniki, impianto da poco ristrutturato e che ospitera' anche la finale. I padroni di casa della Russia affronteranno l’Arabia Saudita. Entrambe le squadre sono inserite nel girone A con Egitto e Uruguay. Prima della Partita ci sara' la cerimonia di apertura [VIDEO] dove l’attrazione principale sara' il cantante britannico Robbie Wiliams. Probabili formazioni Russia ...

Mondiali Russia 2018 - la Serbia vince con il minimo sforzo : contro la Costa Rica decide Kolarov : Si è concluso il primo match di giornata valido per i Mondiali in Russia del 2018, successo sofferto della Serbia contro la Costa Rica, decide una rete di Kolarov al 56′ su calcio di punizione. Successo prezioso per la Serbia che così si avvicina alla qualificazione, nello stesso girone infatti il Brasile che tra poche ore affronterà la Svizzera, tre punti d’oro dunque che possono risultare decisivi per il passaggio del turno. La ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, ...

Mondiali Russia 2018 – Ma che gol ha fatto Kolarov? Punizione perfetta : la Serbia passa in vantaggio sulla Costa Rica [VIDEO] : Alexander Kolarov sblocca Serbia-Costa Rica: Punizione fantastica del terzino della Roma che sblocca una partita che sembrava destinata allo 0-0 Visti i tanti giocatori talentuosi della Serbia cresciuti in Italia, a sbloccare la partita contro la Costa Rica è proprio un giocatore che milita in Serie A. Alexander Kolarov, terzino della Roma, è riuscito a battere Keylor Navas, portiere dei ‘Ticos’ apparso fin qui insuperabile in ...

Mondiali Russia 2018 - Paola Ferrari : “Balalaika? Programma maschilista - umilia l’immagine delle donne” : “Il Mondiale gestito da Mediaset? Non posso nascondermi dietro a un dito, sono critica e mi riferisco solo ai contenuti, non alle persone coinvolte. Mi occupo e commento i Mondiali dall’82 per la Rai, dunque ho guardato con grande curiosità questo Mondiale trasmesso da un’altra emittente. Ero curiosa di guardarmelo da normale spettatrice. Ma sono rimasta basita”. Chi parla è Paola Ferrari, una delle giornaliste sportive più ...

Mondiali : guai per Russia - Alan Dzagoev salterà l’Egitto per infortunio : Mondiali 2018- Il centrocampista offensivo della Russia, Alan Dzagoev, non sarà in campo nella seconda uscita dei padroni di casa al Mondiale contro l’Egitto in programma martedì prossimo. Il giocatore del Cska Mosca, protagonista nel 5-0 russo all’esordio contro l’Arabia Saudita, era stato costretto a uscire dal campo per un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Al momento la Russia guida il girone A assieme all’Uruguay con 3 punti, dopo ...

Mondiali Russia 2018 - gli scommettitori non danno scampo a Panama : il 99% delle giocate concentrate sull’1 : La quasi totalità delle giocate su Belgio-Panama sono concentrate sull’1, poche speranze dunque per la selezione di Gomez Esordio difficile per Panama ai Mondiali 2018 contro il Belgio, imbattuto da quasi due anni, l’ultimo ko risale a settembre 2016, e diciannove partite: gli scommettitori di 888sport.it si sbilanciano nettamente a favore di Mertens e compagni, con il 99% delle giocate concentrate sull’1. Solo lo 0,5% , spiega ...

Mondiali 2018 Russia - Neymar cambia look prima dell'esordio come Ronaldo nel 2002. LE FOTO : Dunque: "Sono qui in Russia per vincere il Mondiale e non per i premi individuali, ma il migliore al mondo sono io" - detto invece a Bolivia Talk sul canale Desimpedisos . Carica emotiva, carica ...

Mondiali Russia 2018 / Matrioska – Elogio di Giorgia Rossi - la risposta di Mediaset a Cristiano Ronaldo : Da Mosca a Kaliningrad, il torneo russo visto dall’Italia che resta a casa. Tante storie nella storia: paradossi, tele-visioni, stranezze e cinismi assortiti. Perché chi non c’è ha sempre torto, ma può divertirsi lo stesso senza prendersi troppo sul serio. Non vedere l’ora che le partite finiscano. Chi se ne frega delle interviste ai calciatori a fine match. Via anche il commentino tecnico a spalti semivuoti. Veloci per cortesia ...

Mondiali Russia 2018 : Loew fissa gli obiettivi per la Germania : “Questo Mondiale ha un livello più alto di quello di quattro anni fa, perché tutte le principali nazionali sono migliorate rispetto al 2014, ad esempio il Brasile, la Spagna e la Francia. Vedo più sicurezza in tante squadre e molto più gioco d’insieme. Questo è un torneo dove non ci saranno dei 7-1: per noi fu un risultato fantastico ma ora c’è più equilibrio. Ma l’importante per noi della Germania è arrivare almeno in ...

Mondiali Russia 2018 - per l’intelligenza artificiale vincerà la Spagna : Sarà la Spagna a vincere i Mondiali di calcio, seguita dalla Germania e poi da Brasile e Francia: parola dell’intelligenza artificiale. Il sistema ha elaborato il pronostico dopo un intenso allenamento, basato su ben 100.000 simulazioni e statistiche condotte fra Germania e Belgio, dalle università tedesche di Dortmund e Tecnica di Monaco e quella belga di Gand. La ricerca è pubblicata sul sito arXiv.org, che raccoglie gli articoli che non ...

Mondiali Russia 2018 - Crespo distrugge Messi : “non è mica Maradona - non può vincere da solo” : Hernan Crespo ha commentato il pari dell’Argentina con l’Islanda, soffermandosi poi sulla prestazione di Lionel Messi Un pareggio deludente, un 1-1 che lascia l’amaro in bocca all’Argentina, incapace di stendere l’Islanda all’esordio nel Mondiale di Russia 2018. Un risultato figlio anche dell’errore di Lionel Messi, colpevole di aver fallito il rigore che avrebbe permesso alla Seleccion di portare a casa ...

Mondiali Russia 2018 - niente da fare per Pogba : per la FIFA è autogol di Behich il 2-1 di Francia-Australia : La FIFA ha deciso di non assegnare il gol a Pogba, il 2-1 di Francia-Australia è stato giudicato come autorete di Behich La FIFA non ha assegnato a Paul Pogba la paternità del gol che ha permesso alla Francia di battere per 2-1 l’Australia nel match di esordio ai Mondiali di Russia dei transalpini. Il gol realizzato all’81’, con la palla deviata da un giocatore australiano finita sulla traversa e poi rimbalzata oltre la linea ...