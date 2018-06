Mondiali | esordio | con sorpresa | della Germania | battuta dal Messico 1 a 0

Mondiali Russia 2018 - la Germania cade all’esordio : un ottimo Messico batte 1-0 i campioni in carica : È caduto il primo mostro sacro dei Mondiali di Russia, ed è quello che fa più rumore. Se già il pareggio dell’Argentina con l’Islanda e le difficoltà della Francia con l’Australia avevano dati i primi segnali di una competizione imprevedibile, la sconfitta dei campioni in carica della Germania è la conferma di un inizio di torneo veramente a sorpresa. Muller e compagni cedono il passo a un ottimo Messico, che ha messo a segno ...

Germania-Messico - Mondiali 2018 : Lozano affonda i campioni in carica! I tedeschi cadono all’esordio : Al quarto giorno di Mondiale ecco la prima vera sorpresa di Russia 2018. Se il pareggio dell’Argentina con l’Islanda aveva certamente fatto rumore, la sconfitta della Germania con il Messico è come un terremoto che stravolge l’equilibrio di un gruppo F che sulla carta appariva come il più scontato della competizione (Svezia e Corea del Sud le altre due squadre). Il cammino verso la riconferma inizia in salita per i tedeschi ...

Mondiali Russia 2018 - colpo grosso del Messico : Germania irriconoscibile - esordio da dimenticare [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Mondiali 2018 Russia - Neymar cambia look prima dell'esordio come Ronaldo nel 2002. LE FOTO : Dunque: "Sono qui in Russia per vincere il Mondiale e non per i premi individuali, ma il migliore al mondo sono io" - detto invece a Bolivia Talk sul canale Desimpedisos . Carica emotiva, carica ...

Pronostici Mondiali 2018/ Scommesse e quote : l'esordio dei campioni (17 giugno - gironi E-F) : Pronostici Mondiali 2018, Scommesse e quote per le partite di oggi: la nostra analisi e le favorite per i tre match di una grande domenica (17 giugno, gironi E-F)(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:48:00 GMT)

#MondialiMediaset - in diretta oggi esordio a Russia 2018 di Brasile e Germania : #MONDIALI MEDIASET - LE PARTITE DI oggi DOMENICA 17 GIUGNO Costa Rica - Serbia in diretta alle ore 14.00 su Italia 1 e Mediaset Extra FIFA World Cup Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Nando Orsi Germania - Messico in diretta alle ore 17.00 su Italia 1 e Mediaset Extra FIFA World Cup Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Aldo Serena Brasile - Svizzera in diretta alle ore 20.00 su Canale 5Telecronaca di Sandro ...

Mondiali 2018 - Brasile-Svizzera : a Rostov arriva l'esordio dei grandi favoriti - ma gli elvetici sono rivali scorbutici : I sudamericani, ovviamente, vogliono riportare a casa la Coppa del Mondo, dopo le due eliminazioni ai quarti di finale a Germania 2006 e Sudafrica 2010, e la ferita ancora aperta della semifinale del ...

Mondiali 2018 - Brasile-Svizzera : a Rostov arriva l’esordio dei grandi favoriti - ma gli elvetici sono rivali scorbutici : Il grande giorno è arrivato. Il Brasile, uno dei grandi favoriti di questo Mondiale di Russia 2018, è pronto all’esordio. Alle ore 20.00 alla Rostov Arena di Rostov sul Don, i verde-oro saranno di scena contro la non semplice Svizzera, per un incontro che si annuncia combattuto, ma con la squadra allenata dal CT Tite come ovvia favorita. Il Brasile, dopo le delusioni degli ultimi tre Mondiali, ha la chiara intenzione di rimettere le cose ...

Mondiali Russia 2018 – L’errore di Cueva costa caro al Perù - la Danimarca trionfa all’esordio : La Danimarca ha la meglio sul Perù: il rigore sbagliato di Cueva costa caro ai sudamericani Esordio con vittoria per la Danimarca ai Mondiali di Russia. Non inizia nel migliore dei modi l’avventura iridata del Perù: la squadra sudamericana, tornata ai Mondiali dopo 36 anni di assenza, ha ceduto alla Danimarca per 1-0. L’errore di Cueva, che ha sbagliato un rigore nel primo tempo, è costato caro al Perù, imbattuto da 15 partite. ...

Belen Rodriguez a Balalaika/ Esordio ai Mondiali da dimenticare per l'Argentina : replicherà a Paola Ferrari? : Belen Rodriguez infuriata a Balalaika per colpa della battuta hot di Mago Forrest: “Che apertura di bocca hai?” La showgirl presa "di mira" dai presenti...(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 20:08:00 GMT)

Lionel Messi sbaglia rigore contro l'Islanda/ Video - esordio ai Mondiali 2018 : la Pulce fallisce ancora con l' : Lionel Messi, esordio al Mondiale 2018, parte dall’Islanda la corsa al titolo dell’Argentina: che sia finalmente la volta buona per la Pulce dopo tre tentativi negativi?(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 16:24:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Francia-Australia 2-1 : l’esordio dei Blues è un flop - ma Var e Pogba regalano i tre punti : Nella prima partita del Gruppo C ai Mondiali di Russia la Francia batte 2-1 l’Australia. L’esordio dei giovani di Deschamps era atteso per capire quali siano le condizioni dei vari Pogba, Kante, Griezmann e Mbappe. Chi si aspettava gol e giocate è rimasto deluso: tanto talento in campo ma gioco inesistente, almeno contro Socceroos che avrebbero meritato il pareggio. Per vincere serve un rigore, il primo nella storia della Coppa del ...

Mondiali 2018 - la Russia vittoriosa all'esordio contro l'Arabia Saudita : 4 L'attesa è finita, sono cominciati i Mondiali di Russia 2018. A dare il via alla rassegna è stata la partita inaugurale [VIDEO] tra la nazionale del ct Cherchesov, squadra del paese ospitante che come da tradizione apre la kermesse, e l'Arabia Saudita del ct Pizzi, esordiente in questo torneo. I padroni di casa hanno dato avvio al toreno con una goleada contro gli arabi, segnando addirittura cinque gol, due di Cheryshev ed i ...

Mondiali 2018 : Perù e Danimarca all’esordio nel gruppo C. Sfida tra due squadre giovani nel segno di Guerrero ed Eriksen : Quest’oggi, alle ore 18, Perù e Danimarca, facenti parte del gruppo C, esordiranno ai Mondiali 2018. Lo faranno alla Mordovia Arena di Saransk, completata apposta per la manifestazione iridata non più tardi di due mesi fa. Le due nazionali, al loro primo confronto tra di loro, sono entrambe alla quinta partecipazione a un Campionato del Mondo: entrambe vantano come miglior risultato i quarti di finale, raggiunti dal Perù nel 1970 e dalla ...