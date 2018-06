Mondiali | Al Sisi | “fiero dell’Egitto”

calcioweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) Il presidente egiziano Abdel Fattah Alha cercato di risollevare il morale abbattuto della Nazionale e dell’Egitto per la sconfitta ainella partita d’esordio contro l’Uruguay, sottolineando di essere comunque “fiero” della squadra e di credere in un suo imminente riscatto”. Lo riferisce il sito del quotidiano Al Ahram. “Sono fiero della virile prestazione” dei giocatori della Nazionale “e credo nella loro capacità di vincere i prossimi incontri”, ha scritto Al, su Facebook. Dopo 28 anni di assenza, l’Egitto si è riaffacciato per la prima volta alla fase finale deie in tutto il Paese, dove il calcio é molto popolare, l’attesa per questa prima partita era altissima. L'articolo, Al: “fiero dell’Egitto” CalcioWeb.