Mondiale | Germania ko | il Messico le rovina il debutto

Mondiale 2018 - la Serbia manda ko 1-0 la Costa Rica. Alle 17 tocca alla Germania : La Serbia del ct Krstajic non stecca all'esordio e batte per 1-0 la ben organizzata Costa Rica grazie alla rete su punizione, nella ripresa, del suo capitano Aleksandar Kolarov. Il calciatore della Roma con un sinistro magistrale non ha lasciato scampo a Keylor Navas ed ha regalato tre punti d'oro alla Serbia. I serbi salgono al primo posto a quota 3 punti nel gruppo E ma dovranno attendere ancora il match di questa sera, che si giocherà Alle ...

Germania - i 23 di Loew per il Mondiale Neuer c è - Sané l escluso eccellente : BERLINO - Dal ritiro in Sudtirol, Joachim Loew, ct della Germania campione del mondo in carica, ha decretato due esclusioni eccellenti dalla lista dei 23 per il Mondiale in Russia: si tratta di Leroy ...

Russia 2018 - il pronostico di Fifa 18 : al Mondiale la Francia vince in finale sulla Germania : I mondiali ancora non sono partiti e abbiamo già un vincitore: la Francia. Non stiamo emulando Nostradamus e non abbiamo consultato esperti od oracoli. Il vaticinio arriva da un videogame, Fifa 18. Per lanciare World Cup, l’add-on gratuito che permette di partecipare alla Coppa del Mondo, Electronic Arts ha provato a simulare il torneo facendolo giocare interamente dall’intelligenza artificiale. Il risultato di quelli che pesano con ...

Pirlo svela il suo podio Mondiale : "Dico Brasile - Spagna e Germania" : la nazionale di mancini - L'ex fantasista di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato in un'intervista a Premium Sport a margine di un evento della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018, a ...

Mondiale 2018 - la Germania detta le regole : no a sesso e talpe - sì alla birra : La Germania di Joachim Loew giocherà da campione in carica il Mondiale in Russia con l'obiettivo, naturlmente, di ripetersi. La nazionale tedesca è una delle grandi favorite alla vittoria finale, insieme a Brasile e altre nazionali molto quotate, ma per essere una squadra vincente ci sono delle regole da rispettare e su questo la Germania è davvero inflessibile. Il primo comandamento nello spogliatoio di Loew è il rispetto: "I ragazzi conoscono ...

Germania - Loew rinnova fino al 2022. Anche Neuer tra i pre convocati per il Mondiale : I campioni del mondo si alleneranno nella località dell'Oltradige non distante da Bolzano dal 23 maggio al 4 giugno ai quali s'aggregherà la nazionale under 20 dal 27 al 31. L'ultima richiesta ...

Germania in ansia - Neuer : 'Credo di non andare al Mondiale' : Manuel Neuer, con tutta probabilità, non parteciperà ai prossimi Mondiali di Russia 2018. Dopo la probabile esclusione di Mauro Icardi, un altro grande protagonista potrebbe non partecipare alla competizione. E' lo stesso numero uno del Bayern Monaco a confessarlo a "Bird", le sue parole spaventano i tifosi tedeschi. Queste le dichiarazioni dell'estremo difensore classe 1986: "Non credo di andare ai Mondiali. Non riesco ad immaginarmi al ...

Germania - il Mondiale di Neuer appeso a un filo 'Non penso di farcela' : Manuel Neuer, portiere tedesco del Bayern Monaco, ha espresso seri dubbi sulle proprie chance di partecipare alla prossima Coppa del Mondo con la Germania. Un pessimismo cresciuto dopo che il suo ...

GERMANIA - SEMPRE PIÙ A RISCHIO LA PRESENZA DI NEUER AL Mondiale : GERMANIA, SEMPRE PIÙ A RISCHIO LA PRESENZA DI NEUER AL MONDIALE Prosegue, ma a rilento, il recupero di Manuel NEUER. Forse, troppo a rilento per far sì che il portierone del Bayern Monaco riesca a recuperare in tempo per l’inizio dei Mondiali, dove sarebbe il capitano della GERMANIA campione in carica. Quel maledetto metatarso lo […]

