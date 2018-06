: Migranti, Moavero: centri di accoglienza in Africa sotto bandiera Ue #Migranti - MediasetTgcom24 : Migranti, Moavero: centri di accoglienza in Africa sotto bandiera Ue #Migranti - CyberNewsH24 : #Moavero: centri accoglienza in Africa - NotizieIN : Moavero: centri accoglienza in Africa -

"La questione dei migranti è la più calda in Europa. Su di essa la Ue è rimasta latitante per troppi anni". Lo afferma EnzoMilanesi, ministro degli Esteri, al Corriere della Sera. "La Ue ha procedure e regole inadatte, perché concepite prima che il fenomeno migratorio diventasse così acuto". Per questo bisogna riformulare radicalmente queste regole".Per il ministro più che degli hotspot servono "di assistenza, informazione e protezione. Servono nei Paesi da cui si parte, se possibile, o nelle regioni adiacenti".(Di domenica 17 giugno 2018)