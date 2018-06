Mister Italia 2018 | Riccardo Pagan a Miss Universo

Mister Italia news * ' Sarà Riccardo Pagan - 24enne di Mestre - VE - il concorrente che rappresenterà l'Italia alla finale mondiale di Mister ... : alla sua passione per la moda la abbina a quella per lo sport, pratica l'atletica settore in cui ha vinto quattro titoli nazionali di salto in lungo ed ha partecipato come finalista alle Olimpiadi ...

Smashing Pumpkins - concerto in Italia il 18 ottobre?/ Video - il Misterioso post della band sui social : Con un messaggio alquanto misterioso gli Smashing Pumpkins fanno capire che il prossimo 18 ottobre suoneranno in Italia, intanto ecco il nuovo singolo(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 14:27:00 GMT)

Il Mistero delle pagine perdute/ Su Italia 1 il film di Jon Turteltaub (oggi - 5 giugno 2018) : Il mistero delle pagine perdute, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 5 giugno 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Diane Kruger e Ed Harris, alla regia Jon Turteltaub. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:50:00 GMT)

IL MisterO DEI TEMPLARI - NATIONAL TREASURE - ITALIA 1/ Info streaming del film con Cage (oggi - 30 maggio 2018) : Il MISTERO dei TEMPLARI - NATIONAL TREASURE, il film in onda su ITALIA 1 oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Nel cast: Nicholas Cage e Diane Kruger, alla regia Jon Turteltaub. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:18:00 GMT)

GIUSEPPE CONTE/ Il Mistero della casa ipotecata da Equitalia : il professore M5s perde quota per Palazzo Chigi : GIUSEPPE CONTE, il candidato premier del governo Lega-M5s: ultime notizie, il giurista nella bufera per il curriculum 'taroccato', il mistero della casa ipotecata da Equitalia(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 21:26:00 GMT)

Morto l'immobiliarista Salvatore Ligresti - «Mister 5%» della finanza italiana : Dal sottotetto di via Tortona alla villa immersa nel verde di Via ippodromo, nel mezzo la costruzione di un impero tra finanza e assicurazioni e tanti guai giudiziari. L'ascesa e la...

Omicidio Aldo Moro - 40 anni tra Br e Misteri/ Gentiloni "delitto pesa su coscienza Italia" : discorso del '68 : Omicidio Aldo Moro, 40 anni fa ritrovamento in Via Caetani a Roma: tra misteri, Br e accuse. Gentiloni, 'suo delitto pesa sulla coscienza Italia'.

Il Miracolo - su Sky Atlantic debutta il Mistery drama italiano : ...

Il Miracolo di Ammaniti - finalmente le serie italiane iniziano a puntare sul Mistero : L’immagine con cui parte Il Miracolo (dall’8 Maggio su Sky Atlantic) è una bomba, di quelle che da sole giustificano l’ideazione di un racconto: un commando irrompe nell’antro di un boss della ‘ndrangheta per catturarlo e lo trova immerso nel sangue, da capo a piedi. Tutto quel sangue, scopriremo poche scene dopo, è lacrimato da una statua della Madonna. Ci vuole poco per accertare che non ci siano trucchi, quella è una statua di plastica ...

MIRKO PIVIDORE E' IL NUOVO Mister ITALIA : Nello spazio spettacoli della celebre casa da gioco, che è una tra le più grandi d'Europa e che ospita regolarmente concerti e spettacoli di levatura nazionale e internazionale, oltre alla fascia di ...

