Minacce di morte a Salvini alla festa pagata dalla sinistra

GIORGIA MELONI - IDENTIFICATO AUTORE Minacce DI MORTE SU FACEBOOK/ Gardini : “Basta con il buonismo” : GIORGIA MELONI minacciata di MORTE su FACEBOOK, la leader di Fratelli d'Italia: "Mi devo preoccupare?". Ignazio La Russa: "Profilo di matrice islamica"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:01:00 GMT)

La Confessione - Daniela Santanchè : “L’Islam mi ha condannata a morte - ricevo Minacce e vivo sotto scorta” : “Sono ancora sotto minaccia degli integralisti islamici”. A ‘La Confessione’, stasera alle 22:50 su Nove, Daniela Santanchè racconta a Peter Gomez la sua battaglia con l’Islam integralista. “Per i suoi attacchi all’Islam le è arrivata una fatwa, cioè una condanna morte. Ha avuto paura?”, chiede il giornalista. “Ho avuto paura in una sola occasione – ricorda la ‘Pitonessa’ – quando sotto casa mia a Milano ho vissuto ...

Giorgia Meloni Minacce di morte - i messaggi su Facebook Lettera : Ignazio La Russa: 'Gravissime minacce' L'accaduto ha mobilitato nell'immediato il mondo politico italiano, che ha manifestato subito la sua solidarietà a Giorgia Meloni . Il senatore dei Fratelli d'...

Israele Argentina annullata - Minacce di morte a Messi/ Niente amichevole - la Federcalcio palestinese ringrazia : Israele Argentina annullata: cancellata l'amichevole del 9 giugno a Gerusalemme, in seguito alle minacce ricevute da Lionel Messi e dagli altri giocatori dell'Albiceleste.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:00:00 GMT)

Verbania - intercettata busta con un proiettile e Minacce di morte per Mattarella : A intercettare la busta i carabinieri, avvertiti dagli impiegati di Bannio Anzino, in valle Anzasca. Alle Poste avevano notato la lettera con uno rigonfiamento indirizzata al Presidente della Repubblica al Quirinale. All'interno, oltre a un proiettile, c’era anche un biglietto con minacce di morte.Continua a leggere

Islam : Minacce di morte a deputato Lega : ANSA, - PISA, 29 MAG - Il deputato leghista Edoardo Ziello ha denunciato, postandola sul suo profilo facebook, di avere ricevuto una lettera anonima di minacce di morte da qualche sedicente musulmano ...

Mattarella - sui social anche Minacce di morte : Al premier incaricato avrebbe proposto anche l'Interim all'Economia, trovando in Conte una certa resistenza, un pò per la sua formazione come giurista e non come economista e poi, avrebbe tagliato ...

La solidarità a Mattarella sotto assedio - tra attacchi di Lega e M5s e Minacce di morte sui social : ROMA - Contro gli attacchi politici e le aggressioni sui social che investono il Quirinale si costituisce nella società civile un fronte pro Mattarella, con iniziative di ogni tipo in suo favore in ...

Caos dopo Real-Liverpool - Minacce di morte a Karius : la polizia indaga : La polizia inglese indagherà sulle minacce di morte al portiere del Liverpool, Loris Karius, dopo la finale di Champions League. Karius è stato preso di mira sui social media dopo che i suoi due errori hanno aiutato il Real Madrid a vincere per 3-1 a Kiev sabato la Champions, con diversi post in cui si desiderava la morte del portiere tedesco e della sua famiglia. “Prendiamo molto sul serio i post sui social media di questo tipo. Si indagherà ...

Suricato lo morde allo zoo - bimbo lo uccide : per lui Minacce di morte su Facebook : I fatti in uno zoo ungherese. Il bambino, contravvenendo al regolamento, ha infilato la sua mano all’interno della gabbia per accarezzare la femmina di Suricato, incinta, che- spaventatasi- ha reagito mordendolo. Il piccolo l'ha gettata a terra, causando la morte anche del cucciolo che portava in grembo.Continua a leggere