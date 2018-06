Milano Servizi di controllo e soccorso con nucleo sommozzatori della Polizia locale

Milano 2019. Servizio di assistenza educativa agli oltre 4.500 alunni con disabilità : Sono state approvate dalla Giunta Sala le linee guida per la formazione di un elenco di soggetti del Terzo Settore

‘Think Milano’ - Ibm mette la tecnologia a servizio delle aziende : Milano, 7 giu. (AdnKronos) – Otto giorni di incontri per spiegare come fare innovazione in Italia. Il Think di Ibm si è posto questo obiettivo riunendo al Pavilion di Piazza Gae Aulenti, esponenti delle istituzioni, dell’industria e delle professioni. Si è così discusso di prodotti e soluzioni per portare le potenzialità della tecnologia all’interno delle aziende per analizzare la grande mole di dati estraendone conoscenza per ...

L'Aeroporto di Milano Bergamo si dota di nuovo bus per servizio istituzionale : Teleborsa, - Il parco automezzi di servizio di SACBO , società di gestione delL'Aeroporto di Milano Bergamo, dedicati al piazzale aeromobili si arricchisce di un nuovo autobus, modello Cobus 2500 in ...

Milano - auto non dà precedenza al tram - poi lo schianto : automobilista ferito - servizio sospeso : schianto questa mattina a Milano in viale Zara, intorno alle 11, dove un'auto si è scontrata contro un tram. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118. L'automobilista è rimasto ferito ...

Shopping-lampo per Amazon - debutta a Milano il servizio 'Consegna Oggi' : Oggi siamo entusiasti di rendere Prime ancora più veloce, offrendo ai clienti la consegna in giornata senza costi aggiuntivi, oltre ai tanti vantaggi inclusi nel loro abbonamento, come lo streaming ...

Milano. Il Municipio 6 distribuisce la guida ai servizi : La nuova guida ai servizi del Municipio 6 di Milano verrà distribuita a domicilio nelle cassette della posta. La distribuzione è prevista nei

Milano. Trasporto pubblico : più servizio per le periferie - più lungo l’orario invernale : A seguito della proroga del contratto di servizio tra Comune di Milano e ATM, l’Azienda di trasporti, in fase di

Milano. Servizi di inclusione scolastica per studenti con disabilità : A partire dal 2 maggio sarà possibile fare domanda per l’attivazione e l’erogazione dei Servizi di inclusione scolastica per gli

Milano. Sono in servizio le nuove Mobike : La flotta delle biciclette in condivisione senza stallo fisso presente a Milano si arricchisce di un nuovo tipo di veicolo.

Milano. Potenziamento del servizio di guardia medica : Comune di Milano e Ats avviano una collaborazione per potenziare il servizio di assistenza sanitaria ai milanesi. Da qualche giorno