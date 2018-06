Milano | senegalese ucciso in strada con dieci colpi di pistola a Corsico La moglie

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 giugno 2018)in mezza allacondi, sei alla testa e quattro al petto, esplosi a distanza ravvicinata. L’omicidio delAssane Diallo, 54 anni, trovato morto nella tarda serata di sabato in via delle Querce a, nel Milanese, ha tutte le caratteristiche di un’esecuzione. Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi e tra queste anche la pista di un crimine a sfondo razziale, dopo che laha riferito ai carabinieri di una lite tra il marito e un’altra persona che avrebbe rivolto all’uomo insulti razzisti. A dare l’allarme, intorno alle 23, sono stati alcune persone che hanno sentito il rumore deid’arma da fuoco. Le indagini riguardano anche l’attività di buttafuori in alcuni locali del, che era addetto alla sicurezza anche nei supermercati. Diallo, sposato e con una figlia di 11 anni, aveva ...