Milano | il cinema? Sui tetti della città | tra film cult e vista mozzafiato

(Di domenica 17 giugno 2018) Tutto inizia con un ascensore panoramico, nascosto dietro il portone di un antico cortile milanese. Poi uno stretto corridoio, dei ripidi scalini e infine il cielo. E tutta. IlBianchini è così, senza le code in biglietteria né i lunghi corridoi bui e neppure le poltrone rosse in sala. Al loro posto ci sono passerelle di metallo sospese sopra iGalleria Vittorio Emanuele, piccole palafitte con gli schermi dove proiettano ie unasullo skyline cittadino. Le immagini sul grande schermo si mescolano con lo sfondo, Audry Hepburn in Vacanze Romane è al contempo al Colosseo e tra le guglie del Duomo, lei e Gregory Peck in Vespa volano suidie fanno sognare ad occhi aperti il pubblico. Un’esperienza a 360 gradi, in un mondo che non si immagina neanche, perfetto per evadere dalla routine nelle calde serate ...