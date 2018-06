Milano Fashion Week | Monica Bellucci e Mariano di Vaio icone di stile

domanipress

: Jungkook e Taehyung che fanno le foto a Jimin mentre lui è impegnato a fare il photoshooting ci confermano il fatto… - MaricucciaPaf : Jungkook e Taehyung che fanno le foto a Jimin mentre lui è impegnato a fare il photoshooting ci confermano il fatto… - flowersandcloud : M a Milano alla fashion week, no comment proprio. - Petali_Preziosi : vieni a trovarmi nei miei negozi online #fashion #addict #style #sapevatelo #milano #shop June 17, 2018 at 08:00PM -

(Di domenica 17 giugno 2018) In occasione dellaDiapre la sfilata di “Dolce e Gabbana” al fianco di. Il Made in Italy e la bellezza umbra al centro dei media internazionali; lui di Perugia e lei di Città Di Castello, i due umbri conquistano la passerella più cool del momento. L’Italia che conquista il mondo. Un grande traguardo perDiche si riconferma ancora una volta una delle personalità più forti della moda maschile; dopo la nomina di Forbes come l’uomo under 30 italiano più influente al mondo nella categoria retail ed e-commerce, si aggiudica un nuovo titolo, quello di re della passerella. Dicon i suoi oltre 10 milioni di followers sui social network e le sue vincenti sfide imprenditoriali, è ormai inarrestabile.