Milano Al via il progetto Giambellino 143

CORSICO - UCCISO 54ENNE NORDAFRICANO/ Ultime notizie Milano - agguato in strada : moglie "via da Italia razzista" : CORSICO, 54ENNE senegalese UCCISO in strada a colpi d'arma da fuoco, forse un omicidio a sfondo razziale. moglie, 'via dall'Italia razzista'.

Milano : da lunedì al via procedura 'Passaporto subito' : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Presentato a Milano il progetto Passaporto 'subito', la procedura agevolata per il rilascio dei passaporti che, in via sperimentale, partirà da lunedì prossimo 18 giugno. La procedura - accedendo all'agenda di prenotazione online https://www.passaportonline.poliziadista

Milano. Al via il contatore ambientale : calcolerà quanto fa bene la differenziata : quanto vale la raccolta differenziata a Milano? Dal prossimo autunno sul sito del Comune sarà possibile conoscere esattamente quali e

Milano : sgombero terminato - 'liberati' appartamenti in via Palmanova : Milano, 14 giu. (AdnKronos) - E' terminato lo sgombero dei 12 appartamenti occupati abusivamente in via Palmanova 59 a Milano. L'intervento è stato deciso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Milano Luciana Lamorgese e ha visto la polizia impegnata nel censimento degli

Libri : Milano - al via oggi 'Sormani d'estate 2018' (3) : (AdnKronos) - Seguirà un altro incontro internazionale: protagonista la scrittrice americana Rachel Kadish che presenterà per la prima volta in Italia 'Il peso dell’inchiostro' (Neri Pozza), romanzo vincitore del National Jewish Book Award. A presentarlo, la scrittrice e traduttrice Elena Loewenthal

Libri : Milano - al via oggi 'Sormani d'estate 2018' (2) : (AdnKronos) - Il terzo appuntamento della rassegna è dedicato a una struggente storia d’amore, di vita e di morte: Yari Selvetella presenterà il suo 'Le stanze dell’addio' (Bompiani), finalista al Premio Strega 2018. A leggerne alcuni brani Emanuela Villagrossi. Il 26 giugno l’attore Gioele Dix pres

Libri : Milano - al via oggi 'Sormani d'estate 2018' : Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Prende il via oggi la quarta edizione di Sormani d’Estate, iniziativa diventata ormai un punto di riferimento dell’estate milanese. Ancora una volta la Corte d’Onore della Biblioteca ospiterà una serie di incontri tra letteratura e spettacolo, cultura e divertimento. Qu

Al via la seconda edizione del progetto Milano No slot : Partirà a metà giugno la seconda edizione del progetto Milano No slot, l’iniziativa cofinanziata per un anno (fino a luglio

Studia a Pavia il primo rider a fare causa a Milano : E' un 23enne oggi studente di Biotecnologie, ex fattorino dalla Foodinho: chiede di essere riconosciuto come lavoratore a tempo indeterminato

Prezzi dei biglietti per i 5 Seconds Of Summer a Milano : al via la prevendita per tutti i settori e VIP Pack Experience : Aperta la prevendita dei biglietti per i 5 Seconds Of Summer a Milano, di ritorno in Italia il prossimo 17 novembre al Mediolanum Forum di Assago dopo il breve tour di anteprima che li ha portati ad esibirsi al Fabrique di Milano lo scorso 29 marzo. La band australiana rilascerà il nuovo e terzo album di inediti venerdì 15 giugno, anticipato dall'uscita dei singoli Want You Back e Younblood, title-track del disco. A marzo, durante il tour nei ...