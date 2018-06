Milano | agguato in strada | ucciso il 54enne Assan Diallo

blogo

: RT @PatrizioNicole1: Senegalese ucciso in un agguato nel Milanese @LaStampa - juanne78 : RT @PatrizioNicole1: Senegalese ucciso in un agguato nel Milanese @LaStampa - PatrizioNicole1 : Senegalese ucciso in un agguato nel Milanese @LaStampa - fabbri333 : Senegalese ucciso in un agguato nel Milanese @LaStampa -

(Di domenica 17 giugno 2018) Omicidio ieri sera ina Corsico, alle porte di. Erano quasi le 23 quando cinque colpi di pistola esplosi da ignoti hanno tolto la vita il, cittadino senegalese residente in Italia insieme alla moglie e alla figlia di undici anni.Ignoti, non è chiaro al momento se sia stata una sola persona ad agire, hanno aperto il fuoco contro l'uomo, mentre si stava recando a casa.è stato raggiunto da due colpi alla testa, due al torace e uno al braccio. Per lui non c'è stato nulla da fare, i soccorsi subito giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.Gli inquirenti stanno indagando a 360 gradi e tra le piste battute c'è anche quella dell'omicidio a sfondo razziale. Pochi i dubbi che si sia trattato di una vera e propria esecuzione e non è escluso che l'abbia dei collegamenti con un'aggressione verbale avvenuta il giorno ...